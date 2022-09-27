F1新加坡大賽30日登場 台北將有決賽直播活動

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（中央社記者余曉涵台北27日電）F1一級方程式賽車30日起將在新加坡登場，為了讓台灣民眾也能感受現場魅力，新加坡旅遊局說，將在10月2日舉辦直播活動，除了可以即時知道獎落誰家外，還有特色新加坡點心等。

新加坡旅遊局發布新聞稿表示，睽違2年的F1一級方程式賽事，將持續舉辦至2028年賽季，今年預計9月30日到10月2日於新加坡濱海灣街賽道舉行。

「濱海灣街賽道」為F1一級方程式史上第一條夜間競賽用的賽道，世界的F1賽車迷將為此蜂擁到來，以近距離感受高強度街道狂飆。

新加坡旅遊局說，今年以F1賽事為主題的Grand Prix Season Singapore（GPSS）共分為4大區域，除了有烏節路、克拉碼頭和甘榜格南外，更有首次加入的聖淘沙。

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賽事期間也將販售以賽事為主題的活動與產品，更邀請到DJ Marshmallow棉花糖、西城男孩、Green Day（年輕歲月）、黑眼豆豆等國際巨星。

新加坡旅遊局指出，為了讓台灣民眾也能感受夜間賽事，將於10月2日在台北舉辦「新加坡F1一級方程式賽車」直播活動，現場除了要讓民眾觀看賽事，第一時間知道決賽獎落誰家外，還可體驗「TopTime 極速時刻」賽車模擬器、享用新加坡特色美食、暢飲生啤酒等。（編輯：張芷瑄）1110927