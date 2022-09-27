嘉市備10萬劑流感疫苗10/1開打 3族群可優先

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秋冬是流感好發季節，嘉義市衛生局備妥10萬劑流感疫苗，將於10月1日施打，衛生局27日舉行接種啟動記者會，由市長黃敏惠（右5）主持。中央社記者黃國芳攝 111年9月27日

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（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）秋冬是流感好發季節，嘉義市衛生局備妥10萬劑流感疫苗，將於10月1日施打，其中自購3000劑提供尚未符合公費接種條件的3大族群；衛生局今天舉行接種啟動記者會。

嘉義市長黃敏惠在記者會致詞表示，防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情同時，也要注意流感病毒可能會大流行的威脅，建議市民流感疫苗每年須接種1次，提升防護力。

黃敏惠指出，年長者易受肺炎鏈球菌侵襲，導致嚴重併發症或死亡風險，衛生局自費採購6000劑肺炎鏈球菌疫苗，提供設籍嘉義市年滿65歲及50至64歲有慢性高風險疾病未曾接種者免費接種；非設籍嘉義市需年滿71歲未曾接種，可施打公費肺炎鏈球菌疫苗；流感疫苗與肺炎鏈球菌疫苗可同時接種。

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嘉義市衛生局表示，秋冬是流感好發季節，避免市民罹患流感導致嚴重併發症，已備妥10萬劑流感疫苗，其中自購3000劑提供尚未符合公費接種條件的族群，包括設籍嘉義市身心障礙者、社會處登記在職中的托育人員、嘉義市國中小學至五專教職員工，以提供更完善保護力。

衛生局指出，衛生局與77家醫療院所合作，並由5家醫院於社區展開94場次設站接種服務，也委託台中榮總嘉義分院、衛生福利部嘉義醫院、嘉義基督教醫院、慶昇醫院及陽明醫院入校為師生提供免費接種服務。嘉義市流感疫苗相關訊息，民眾可上網（https://reurl.cc/MNM1nv）查詢。（編輯：郭諭儒）1110927