新北萬里蟹進入豐收產季 秋天嚐鮮正當時

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（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市府漁業處今天表示，萬里蟹進入產季豐收期，是秋季最佳特產；北海岸餐廳嚐鮮並推出活動，可抽獎餐廳抵用券及住宿券，漁港市集可代客蒸煮，超商與團購群組也開放預購。

新北市政府漁業及漁港事業管理處今天中午舉行記者會，推廣秋季正盛產的萬里蟹，歡迎大家到北海岸的石門、淡水、萬里等北海岸產地品嚐，也歡迎透過超商預購、前往餐廳嚐鮮。

市長侯友宜表示，雖然整年都可以捕撈萬里蟹，但還是從深秋開始至早春的品質最好，捕蟹漁民趁秋冬時節東北風盛行時捕撈成熟、飽滿的螃蟹，換得家庭1年溫飽，現正是萬里蟹的產季，值得品嚐。

漁業處表示，北海岸的萬里蟹產地推出「萬里蟹之友」活動，包括龜吼漁夫市集、野柳漁港假日活蟹市集、石門富基魚市及淡水漁人碼頭，品嚐各家不同料理方式的萬里蟹；透過活動QR Code掃碼、粉絲頁聊天互動、與萬里蟹裝置物合照上傳，可抽獎產地餐廳抵用券及住宿券。

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漁業處也推薦龜吼漁港鄰近景點維納斯海岸線美景、富基漁港鄰近景點石門洞及富貴角燈塔、野柳漁港美景，及淡水漁人碼頭知名落日景點，品嚐美食之餘也可以欣賞北海岸美景風光。

漁業處指出，新北板橋「望月樓」餐廳、台北凱達大飯店，推出產季限定粵式萬里蟹、薑蔥上湯焗花蟹、葡汁焗烤三點蟹等提供饕客品嚐；野柳假日活蟹市集，供應現撈生猛萬里蟹及代客蒸煮服務；萊爾富超商則與團購社群合作，推出冷凍熟蟹福袋。（編輯：陳仁華）1110928