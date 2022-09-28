台師大百年校慶 海內外校友齊聚席開80桌

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（中央社記者陳至中台北28日電）台灣師範大學今天舉辦100週年校慶大會，海內外校友齊聚，午宴席開80桌。校長吳正己表示，台師大將肩負校友和社會期待，持續深耕人才培育，發展為國際頂尖學府。

台師大校史可回溯自1922年日本殖民統治時代設立的「台灣總督府台北高等學校」，戰後改為「台灣省立師範學院」，後續改制「台灣省立師範大學」、「國立台灣師範大學」，到今年剛好滿100週年。

台師大今天舉辦百年校慶慶祝大會，邀請歷屆校長、全國校友總會、國內外校友會代表、甚至是台北高校時代的校友，一同為母校慶生。

校長吳正己表示，台師大歷經百年傳承，從崇尚自由自治的台北高校，到戰後以「誠正勤樸」自許的中學師資培育，發展到現在的尊重多元、追求卓越的綜合型大學，一個世紀以來，培育出超過17萬名優秀畢業生，在各行各業奉獻心力。

吳正己細數近年台師大在國際評比、產業連結上的成果，並強調百年是一個重要里程碑，是校友、全體師生耕耘的成果，將肩負校友與社會期待，持續深耕人才培育、拓展師生國際視野，發展成國際頂尖學府，讓台師大再創世紀典範。

教育部長潘文忠致詞指出，台師大引領高等教育發展，與台灣社會一同轉型，不斷創新突破。他肯定校方近年發揮「以學習者為中心」的思維，積極推動跨域學習，鬆綁學科間的界線，並提供學生全方位的關懷與輔導。

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歌手趙傳今天到午宴現場演唱「我是一隻小小鳥」等經典歌曲，現場並亮出畢業證書，直說今天一早就到校跑完流程、拿到正式學位，讓他能以「校友」而非「歌手」的身分獻唱，意義非凡。

全國校友總會理事、泉新工業股份有限公司總裁涂鐵雄表示，台師大有最團結的海內外校友，遍及世界各地。今天看到這麼多師大人不遠千里、齊聚一堂為母校慶生，展現對母校的感恩與認同，讓他以身為「師大人」為榮。（編輯：張芷瑄）1110928

台灣師範大學28日歡慶百年校慶，在校本部舉辦「百年傳承、世紀典範 全球校友回娘家–百年校慶午宴」，校長吳正己（前右7）與校友代表們一同切下蛋糕，為台師大慶生。中央社 111年9月28日

歡慶百年校慶，台灣師範大學28日在校本部舉辦「百年傳承、世紀典範 全球校友回娘家–百年校慶午宴」，各級畢業校友回母校團聚，邊用餐邊開心拍照留念。中央社 111年9月28日

國立台灣師範大學歡慶百年校慶，28日在校本部舉辦「百年傳承 世紀典範 全球校友回娘家－百年校慶午宴」，歌手趙傳（右）與董事長樂團主唱吉董（左）輪番演唱經典歌曲，與校友同樂。中央社 111年9月28日