台師大百年校慶 海內外校友齊聚席開80桌
（中央社記者陳至中台北28日電）台灣師範大學今天舉辦100週年校慶大會，海內外校友齊聚，午宴席開80桌。校長吳正己表示，台師大將肩負校友和社會期待，持續深耕人才培育，發展為國際頂尖學府。
台師大校史可回溯自1922年日本殖民統治時代設立的「台灣總督府台北高等學校」，戰後改為「台灣省立師範學院」，後續改制「台灣省立師範大學」、「國立台灣師範大學」，到今年剛好滿100週年。
台師大今天舉辦百年校慶慶祝大會，邀請歷屆校長、全國校友總會、國內外校友會代表、甚至是台北高校時代的校友，一同為母校慶生。
校長吳正己表示，台師大歷經百年傳承，從崇尚自由自治的台北高校，到戰後以「誠正勤樸」自許的中學師資培育，發展到現在的尊重多元、追求卓越的綜合型大學，一個世紀以來，培育出超過17萬名優秀畢業生，在各行各業奉獻心力。
吳正己細數近年台師大在國際評比、產業連結上的成果，並強調百年是一個重要里程碑，是校友、全體師生耕耘的成果，將肩負校友與社會期待，持續深耕人才培育、拓展師生國際視野，發展成國際頂尖學府，讓台師大再創世紀典範。
教育部長潘文忠致詞指出，台師大引領高等教育發展，與台灣社會一同轉型，不斷創新突破。他肯定校方近年發揮「以學習者為中心」的思維，積極推動跨域學習，鬆綁學科間的界線，並提供學生全方位的關懷與輔導。
歌手趙傳今天到午宴現場演唱「我是一隻小小鳥」等經典歌曲，現場並亮出畢業證書，直說今天一早就到校跑完流程、拿到正式學位，讓他能以「校友」而非「歌手」的身分獻唱，意義非凡。
全國校友總會理事、泉新工業股份有限公司總裁涂鐵雄表示，台師大有最團結的海內外校友，遍及世界各地。今天看到這麼多師大人不遠千里、齊聚一堂為母校慶生，展現對母校的感恩與認同，讓他以身為「師大人」為榮。（編輯：張芷瑄）1110928
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