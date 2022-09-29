雙北南投台東9/30防高溫 10/5北部轉涼有雨

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（中央社記者張雄風台北29日電）氣象局今天表示，預估一直到10月4日各地都是晴到多雲的天氣，雙北、南投、台東明天可能出現攝氏36度高溫；10月5日起受到東北季風增強影響，北部轉涼有雨，高溫約降至28度。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天起至10月4日大致上是晴到多雲的天氣，白天溫暖偏熱，預估明天台北、新北、南投、台東高溫仍可達36度以上，其他地區約33至35度，近中午前後紫外線偏強、過量或危險等級；各地低溫約23至25度，日夜溫差偏大。

黃恩鴻表示，明天至10月4日降雨以午後高屏、西半部山區局部短暫陣雨為主，另外，10月1、2日東南部地區及恆春半島也有零星短暫陣雨，不過由於對流範圍不大，大致上只有零星降雨。

黃恩鴻說，目前預估10月5日起北方冷高壓南下，東北季風增強，北部、宜花地區降溫有感，預估高溫約28度左右，低溫則稍降1、2度，變化不大；降雨方面，北部、東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

黃恩鴻說，目前海面上僅存輕颱洛克，位置約在台北東方1080公里海面上，向東北轉東北東進行，對台無影響；目前資料顯示，一直到10月中上旬，雖然海面上仍有大低壓帶，但暫時沒有明顯的熱帶系統發展，氣象局會持續觀察。（編輯：管中維）1110929