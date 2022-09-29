懸日美景連3天嘉市西區登場 晴到多雲觀賞機會高

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（中央社記者張雄風台北29日電）中央氣象局預報，明天起一連3天在嘉義市西區民族路可看見懸日，由於近期天氣大致為晴到多雲，因此觀賞機會高。

根據中央氣象局2022懸日預報，明天起至10月2日，在嘉義市西區民族路（文化路以西）路段出現懸日，明天時間為下午5時14分至34分、10月1日為下午5時18分至38分、10月2日為下午5時21分至41分。

氣象局說明，預估夕陽逐日約較前一天晚3至4分鐘運行到達街道的中心，其仰角也較前一天稍低。

氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，由於近期天氣穩定，預估明天嘉義天氣和今天類似，同樣為晴到多雲，傍晚能看見懸日的機會高。

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氣象說明，夕陽在每日預報的中位時間到達街心位置。在沒有雲遮情形下，夕陽懸於街道中心位置時間的前後約10分鐘均適合觀賞懸日景象；夕陽到達街道視覺中心位置的時間，依觀測者位於街道不同點而有些微差異。

氣象局提醒，懸日雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼；另外，民眾在街道觀賞懸日時，更要特別注意交通秩序的維持和自身的交通安全。（編輯：管中維）1110929