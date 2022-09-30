更多編輯台推薦新聞：
入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿
生活

入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿

台灣大併台灣之星電信三雄為何吵翻天？ 頻寬爭議一次看懂
產經

台灣大併台灣之星電信三雄為何吵翻天？ 頻寬爭議一次看懂

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園
生活

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園

金馬獎第59屆 完整入圍名單
娛樂

金馬獎第59屆 完整入圍名單

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》10/13起個人入境改自主防疫7天 先試行每週限15萬人
首頁 / 生活

晴到多雲白天微熱 午後山區局部雨

2022/9/30 08:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北30日電）中央氣象局指出，今天各地為晴到多雲、穩定的天氣，感受溫暖偏熱，恆春半島有零星降雨機會。午後在高、屏地區及各山區有局部短暫陣雨。不過水氣少，對流發展範圍也較小。

溫度方面，氣象局表示，白天偏熱且紫外線較強，各地都可能來到過量甚至危險等級，高溫普遍為33至35度，其中大台北、南投及台東地區可能來到局部36度以上，外出務必要做好防曬並多補充水分，至於各地早晚低溫在23到25度左右，感受稍涼，日夜溫差較大，早出晚歸留意溫度變化。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，位於琉球東南東方海面的第18號颱風「洛克」，清晨2時距離台北東方1340公里的海面上，持續朝日本南方海面移動，對台灣沒有直接影響。

根據環保署空氣品質預報資訊，環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍高。宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：郭諭儒）1110930

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族