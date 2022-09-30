晴到多雲白天微熱 午後山區局部雨

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（中央社台北30日電）中央氣象局指出，今天各地為晴到多雲、穩定的天氣，感受溫暖偏熱，恆春半島有零星降雨機會。午後在高、屏地區及各山區有局部短暫陣雨。不過水氣少，對流發展範圍也較小。

溫度方面，氣象局表示，白天偏熱且紫外線較強，各地都可能來到過量甚至危險等級，高溫普遍為33至35度，其中大台北、南投及台東地區可能來到局部36度以上，外出務必要做好防曬並多補充水分，至於各地早晚低溫在23到25度左右，感受稍涼，日夜溫差較大，早出晚歸留意溫度變化。

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另外，位於琉球東南東方海面的第18號颱風「洛克」，清晨2時距離台北東方1340公里的海面上，持續朝日本南方海面移動，對台灣沒有直接影響。

根據環保署空氣品質預報資訊，環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍高。宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：郭諭儒）1110930