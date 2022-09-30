青少年接種Novavax開打 指揮中心下午說明

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（中央社記者沈佩瑤台北30日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍在高原期，已連續4天比上週同期多；今天起開放12至17歲青少年接種Novavax疫苗，指揮中心下午2時記者會說明最新疫情及防疫事宜。

國內連續4天COVID-19本土病例新增數較上週同期多，昨天新增4萬4665例本土個案，增幅為5.8%，確診個案新增中重症273例（中症223例、重症50例），其中53人死亡；另外，境外移入增215例。

透過COVAX機制獲配的第2批Novavax疫苗50.4萬劑22日抵台，今天起陸續配送至各縣市施打，並往下開放至12至17歲青少年，提供作為基礎劑、基礎加強劑及追加劑使用，這批效期到今年12月31日止。

台灣逐步走向與COVID-19病毒共存，邊境管制措施調整第一階段從昨天開始，提升入境總量並恢復互惠免簽證，同時取消入境PCR檢測，改以發放4劑快篩試劑，且開放3天檢疫及4天自主防疫處所為1人1室，於入境日及第3天檢疫期滿時快篩。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，疫情走向如預期可控，邊境管制措施調整第二階段將自10月13日凌晨零時（航班表定抵台時間）起，入境人員免除居家檢疫，改為0+7，進行「7天自主防疫」，試行每週入境總人數為15萬人次為原則。

無症狀旅客入境後可搭乘大眾運輸工具，自主防疫期間，快篩陰性者可於餐廳內獨自或與特定對象共餐。

7天自主防疫期間禁止前往醫院陪病、探病，但實施手術或侵入性檢查或治療、因應病情說明或惡化等3種特殊狀況將允許，須持當天家用快篩陰性才可進出醫院。（編輯：管中維）1110930