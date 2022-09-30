政大、永慶集團產學合作 育才軟硬兼施

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（中央社記者陳至中台北30日電）永慶集團近年與政大合作成立不動產研究中心，聚焦居住正義議題，今天更宣布捐贈政大社科院國際會議廳改造工程。政大校長李蔡彥肯定永慶集團「軟硬兼施」，樹立產學合作表率。

政大今天發出新聞稿，宣布永慶房產集團將協助社會科學院改造國際會議廳，共同營造優質教學環境，成為人才培育、產學合作與國際交流的新基地。

校長李蔡彥表示，雙方的共同使命就是「善盡社會責任」，產學間形成良好循環。從去年合作不動產研究中心，到今年改造國際會議廳，雙方合作從課程學習、政策倡議等，擴展到硬體設備層次，「軟硬兼施」的模式，相信能樹立產學合作表率。

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永慶集團董事長孫慶餘表示，政大畢業生一直是永慶集團優秀人才的來源，相信翻新後的國際會議廳，不僅是帶動居住正義以及社會議題討論的所在，先進的視聽設備也將打破地理藩籬，加速政大與國際接軌。

政大指出，社科院國際會議廳將改造為視覺明亮的空間，並升級視聽設備、增加整體容納人數，以符合國際視訊會議規格，未來可爭取更多國際論壇及學術研討會。改建工程也將採用環保工法，使用符合國際規格的綠建材，維護人體健康並減少對生態環境的負擔，改建工程預計於民國112年底前完工。（編輯：陳政偉）1110930