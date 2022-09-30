蔡適應：客運9026線不會停駛 須原路線、原品質

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外傳新業者接手前國道客運9026路線將會停駛，民進黨基隆市長參選人蔡適應（中）30日在記者會中表示，他非常理解通勤族的焦慮，經與交通部協調後達共識，確定大都會及首都客運會持續營運，直到新業者接手為止，「9026絕不會停駛」。中央社記者王朝鈺攝 111年9月30日

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（中央社記者王朝鈺基隆30日電）國道客運9026路線行駛基隆大武崙到南港轉運站，傳出新業者接手後恐減班和不停南港轉運站，且接手前會停駛，民進黨基隆市長參選人蔡適應說，絕不會停駛，且須原路線、原品質。

蔡適應今天下午與市議員張之豪、市議員參選人吳驊珈舉行記者會，蔡適應說，由大都會及首都客運聯營的9026國道路線，業者從民國109年起就表達不繼續營運，經交通部公路總局重新遴選後，到目前為止，得標業者尚未完成準備工作。

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外傳新業者接手前這條路線會停駛，及接手後將減班且調整路線，端點站從台北南港轉運站，變更為台北捷運南港展覽館，蔡適應說，他非常理解通勤族的焦慮，經與交通部長王國材協調後達成共識，確定大都會及首都客運會持續營運，直到新業者接手為止，「9026絕不會停駛」。

蔡適應說，交通部也向首都及大都會客運表達，期間營運虧損會由交通部補貼，而他也向王國材主張，新業者必須「原路線、原服務品質」，且要經基隆市政府確認後才能上路。（編輯：李錫璋）1110930