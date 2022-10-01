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「台南女子圖鑑」引關注 黃偉哲：自信無南北之別

2022/10/1 14:39（10/1 14:44 更新）
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（中央社記者張榮祥台南1日電）影集「台北女子圖鑑」引熱議，醫師杜承哲在臉書貼出「台南女子圖鑑」知名美女相片。台南市長黃偉哲也朝聖留言，他說，台南女生勇敢美麗，自信是最美妝容，無南北之別。

翻拍2016年日本網路劇「東京女子圖鑑」的影集、桂綸鎂主演的「台北女子圖鑑」近來引起討論，台中澄清醫院醫師杜承哲趕搭熱潮，在臉書（facebook）貼上「台南女子圖鑑」6名台南知名美女相片，分別是「氣質音樂才女」林逸欣、「台灣濱崎步」王彩樺、「台灣第一名模」林志玲，韓國TWICE成員周子瑜、「啦啦隊女神」峮峮、網紅「雪乳戰神」郭鬼鬼。

杜承哲這篇「台南女子圖鑑」立刻引來關注，許多人按讚及留言，6名美女相片的出線，也是杜承哲持續追加的結果，杜承哲說：「歡迎補充，我只想說，台北和台南都很好」。

全力行銷台南的黃偉哲，也在杜承哲臉書留言，力挺原本未在名單中的林志玲；黃偉哲說：「少了林志玲，這樣不行喔」，杜承哲馬上回應「市長我錯了，立刻貼」。

黃偉哲今天告訴中央社記者，林志玲2019年從台南出嫁，他送上12項嫁妝賀禮祝福；杜承哲的「台南女子圖鑑」原本沒有林志玲，他自然要反映。

黃偉哲表示，台南女生勇敢又美麗，勇於做自己人生的主角，不被框架限制、不被傳統束縛。但自信就是女孩最美的妝容，沒有南北之別。（編輯：郭諭儒）1111001

黃偉哲
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