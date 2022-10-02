22作家書寫台北街道 追尋努力存活的印記

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「我台北，我街道2： 那些所有一切的並存」新書分享會2日下午在台北舉行，全書主編李金蓮（左起）、參與作家劉梓潔及徐淑卿出席。中央社記者謝佳璋攝 111年10月2日

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（中央社記者邱祖胤台北2日電）每個人都有屬於自己的台北街道故事，由資深編輯李金蓮主編「我台北，我街道2」，邀集22名的作家書寫關於台北街道的記憶與故事，今天在台北紀州庵新館舉行新書分享會，邀請作者群中的徐淑卿、劉梓潔進行對談。

李金蓮在會中表示，如同她在序中所寫，上個世紀80、90年代的台北華麗轉身，成就黃金年代，但她自己雖然身處其中，多數時候又置身其外；透過作家們從不同角度觀看、爬梳，讓她重新看見這個既陌生又熟悉的城市，對那些被現代城市掩蓋的「努力存活的印記」感同身受。

劉梓潔在會中表示，她18歲從彰化北上讀書，帶著邱妙津的版本（指已故作家邱妙津作品中對台北的相關書寫）按圖索驥，進而想活出屬於自己的台北，後來又思考這樣追尋的意義是什麼？「我想成為怎樣的人？」後來劉梓潔進入職場，先後成為記者、編劇，然後選擇離開台北。

劉梓潔在「我台北，我街道」以小說體書寫「親愛的浮浪貢」一文，透過一段感情隱喻師大路的曾經風光與衰落，男主角的死亡則象徵過去的師大路已不復存在，劉梓潔則反思「到底是我先離開師大路的，還是師大路先消失的？」

徐淑卿在會中分享，她是苗栗人，後來到台北工作，在中國也曾工作20年，經常思考故鄉是什麼？心靈的故鄉在哪裡？徐淑卿說自己就像是個永遠的異鄉人，而異鄉人所能做的就是盡最大努力讓當下生活的地方變得更好。

徐淑卿表示，當不同的寫作者留下自身記憶，寫下某個時期對台北的所見所感，這樣的書寫即讓這個城市充滿各種可能性，而且變得更豐富，「我覺得把每個人的故事匯集在一起，就是我們此刻為台北所做最有意義的事」。

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「我台北，我街道」受香港文學館「我香港，我街道」書寫計畫影響，有感於城市面貌及生活方式逐漸改變，必須有相對應的書寫，2021年作家胡晴舫邀請20名作家書寫台北，由木馬文化出版「我台北，我街道」一書， 今年再推出「我台北，我街道2」，由李金蓮主編。

第2波「我台北，我街道」參與作者包括羅智成、詹宏志、李桐豪、陳嘉新、劉梓潔、楊富閔、徐淑卿、陳慧、李昂、吳崑玉、張國立、廖志峰、夏夏、孫梓評、陶曉嫚、邱比、林昆穎、凌宗魁、陳柏言、蔣亞妮、張娟芬、陳雪等22名作家（依文章順序排列）。（編輯：陳仁華）1111002

由作家、資深編輯李金蓮（右）擔任主編的書籍「我台北，我街道2：那些所有一切的並存」，2日下午在台北舉行新書分享會，邀請書中參與作者劉梓潔（左2）、徐淑卿（左）出席，分享台北街道故事。中央社記者謝佳璋攝 111年10月2日

「我台北，我街道2：那些所有一切的並存」集合22名跨領域作家書寫台北，2日下午在紀州庵新館2樓舉辦新書分享會，由全書主編李金蓮（圖）主持。中央社記者謝佳璋攝 111年10月2日

邀集22名跨領域作家書寫台北的「我台北，我街道2： 那些所有一切的並存」2日下午舉行新書分享會，書中參與作者、鏡好聽總監徐淑卿（圖）出席分享。中央社記者謝佳璋攝 111年10月2日

「我台北，我街道2：那些所有一切的並存」新書分享會2日下午在紀州庵新館2樓舉行，書中參與作者之一、作家劉梓潔（圖）應邀出席分享。中央社記者謝佳璋攝 111年10月2日