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首頁 / 娛樂

「台北女子圖鑑」編劇遭肉搜 吳洛纓：輿論殺人

2022/10/1 11:52（10/1 12:08 更新）
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影集「台北女子圖鑑」9月20日在台北舉行上線發布記者會，劇組演員同台亮相。圖左起監製賴宇同、演員陸明君、鳳小岳、林思宇、桂綸鎂、夏于喬、王柏傑、導演李芸嬋。（中央社檔案照片）
影集「台北女子圖鑑」9月20日在台北舉行上線發布記者會，劇組演員同台亮相。圖左起監製賴宇同、演員陸明君、鳳小岳、林思宇、桂綸鎂、夏于喬、王柏傑、導演李芸嬋。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王心妤台北1日電）影后桂綸鎂主演戲劇「台北女子圖鑑」因人物背景設定引來負評。中華編劇協會理事長吳洛纓今天表示，找戰犯式肉搜編劇、人身攻擊就是網路暴力，也是輿論殺人，強調「不要太過分了。」

吳洛纓今天在臉書表示，每個觀眾都可以提出對戲的看法、喜好、讚美或是批判，匿名或具名都很歡迎，這是每個製作人或播放平台都要面對的。但作品是團隊一起完成的成果，所有的選項都會回到導演、製作人、平台方做決策，就算編劇不同意，但製作單位或平台要修改就得改，不然不能定本，連編劇費都拿不到。

吳洛纓表示，作為資深編劇要嚴厲譴責對戲的批判攻擊轉成找編劇像找戰犯式的肉搜，「拿來鞭屍、刨根挖底、人身攻擊的獵巫行動，前所未見，令人髮指。這就叫做網路暴力，這就叫做輿論殺人。」

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吳洛纓表示，編劇在產業裡沒有合理待遇，也沒有足夠的法律保護，「連寫出去的劇本被怎麼改怎麼拍都無權干涉，憑什麼要在你不喜歡一齣戲的時候，成為箭靶？沒有一點對人基本的尊重嗎？」

吳洛纓表示，戲好的時候被誇的是演員、導演，但不順觀眾的意，就是拿製作核心最不被尊重的編劇開刀，「叫編劇背鍋，這公平嗎？」她表示，這不只是針對編劇發聲，而是任何一個人都不應該被如此對待。文末也3次強調「不要太過分了」並寫上「編劇挺編劇」。（編輯：陳政偉）1111001

（圖取自facebook.com/bluerose0816）
（圖取自facebook.com/bluerose0816）
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