桂綸鎂演20歲少女感十足 歸功「藍色大門」時期影片

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Disney+原創華語劇「台北女子圖鑑」20日在台北舉行上線發布記者會，演員鳳小岳（右）、桂綸鎂（左）繼台劇「女朋友。男朋友」後再度同台。中央社記者趙世勳攝 111年9月20日

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（中央社記者葉冠吟台北20日電）桂綸鎂睽違14年回歸小螢幕，主演影集「台北女子圖鑑」今天舉行上線記者會，角色年紀跨越20年，被主持人黃子佼稱讚有少女感，桂綸鎂則歸功電影「藍色大門」時期的受訪影片。

今天現場除了劇中「台南幫」好友夏于喬、王柏傑和林思宇出席外，飾演桂綸鎂霸道總裁男友的鳳小岳和職場心靈導師陸明君也到場力挺。

全劇改編日本影集「東京女子圖鑑」、籌備期長達3年，監製賴宇同透露，鎖定桂綸鎂當女主角是因為想找符合電影、影集類型，又具有台北都會感的演員，並在事前調查的千人問卷中，更統計出桂綸鎂是首選代表。

桂綸鎂劇中飾演從台南到台北工作的北漂上班族，得從20歲演到40歲，身邊換了9個男友。38歲的她坦言要揣摩年輕時的眼神很困難，幸好17歲演電影「藍色大門」時，採訪影片還有被保存，讓她能找到自己那時的模樣，「那時眼睛會發亮，講話也比較直接，不太會迴避和猶豫」。

特別的是，今年恰好是讓桂綸鎂成為金馬影后的電影「女朋友。男朋友」上映10週年，當時的2名男主角鳳小岳和張孝全，也以不同形式的男友出現在劇中。

夏于喬和林思宇則透露，開拍前桂綸鎂就像女神般存在，在劇組看到本尊時，都有種像是粉絲看到偶像的超現實感。夏于喬更說一開始不相信桂綸鎂要來演，直到讀本會才相信，更稱讚女神超暖，每次見面都會給她大擁抱，瞬間拉近彼此距離。

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桂綸鎂最後也對觀眾喊話：「這部影集會讓你有心有戚戚焉的感覺，你不敢說的話，林怡姍替你說，林怡姍就像是你的朋友，幫你加油！」陸明君更補充，全劇卡司陣容有如年菜佛跳牆等級，「就算是一個小香菇，擠進佛跳牆也很突出」，請觀眾期待。

「台北女子圖鑑」全劇共11集，將於21日下午3時在Disney+首播，第一週連播2集，之後每週三更新1集。（編輯：張芷瑄）1110920

影集「台北女子圖鑑」20日在台北舉行上線發布記者會，劇組演員同台亮相。圖左起監製賴宇同、演員陸明君、鳳小岳、林思宇、桂綸鎂、夏于喬、王柏傑、導演李芸嬋。中央社記者趙世勳攝 111年9月20日

Disney+原創華語劇「台北女子圖鑑」20日在台北舉行上線發布記者會，演員林思宇（左起）、桂綸鎂、夏于喬與王柏傑合影留念。中央社記者趙世勳攝 111年9月20日

Disney+原創華語劇「台北女子圖鑑」20日在台北舉行上線發布記者會，演員陸明君（後中）暢談拍戲過程。前左起為演員林思宇、桂綸鎂，後右為演員鳳小岳。中央社記者趙世勳攝 111年9月20日

Disney+原創華語劇「台北女子圖鑑」20日在台北舉行上線發布記者會，演員桂綸鎂（前左起）、夏于喬、王柏傑、鳳小岳（後左）及導演李芸嬋（後右）等出席，分享拍戲過程。中央社記者趙世勳攝 111年9月20日

Disney+原創華語劇「台北女子圖鑑」20日在台北舉行上線發布記者會，演員桂綸鎂以俐落造型現身。中央社記者趙世勳攝 111年9月20日

Disney+原創華語劇「台北女子圖鑑」20日在台北舉行上線發布記者會，演員陸明君（左）、鳳小岳（右）出席，並揮手致意。中央社記者趙世勳攝 111年9月20日