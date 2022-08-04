「台北女子圖鑑」桂綸鎂道出迷惘 勾北漂青年共鳴

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由演員桂綸鎂領銜主演的影集「台北女子圖鑑」，展現台北各地區的生活面貌，忠實呈現都會女子面對人生抉擇時的心境。（Disney+提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年8月4日

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）桂綸鎂主演、改編日劇「東京女子圖鑑」的影集「台北女子圖鑑」今天曝光前導預告片，用1分鐘濃縮主角林怡姍20年北上打拚的人生，也道出都會女子的迷惘徬徨。

「台北女子圖鑑」描述桂綸鎂飾演的女主角林怡姍，從台南北上發展的心路歷程。前導預告裡，就帶出許多林怡姍的人生初體驗：第一次接到錄取通知的興奮、第一次被解僱失落，還有面對愛情如何抉擇的苦惱，與想得而不可得的心碎。

儘管最終看似擁有光鮮亮麗生活，桂綸鎂也以一句「這是我想要的嗎？」道出林怡姍忙碌追逐後內心的徬徨與迷惘。回想到台北發展的初心，當年那個單純的小女孩，20年後是更貼近自我，還是被現實磨光了理想，內容貼近當代許多青年的真實生活面向。

「台北女子圖鑑」展現台北各地區的生活面貌，問及台北給了林怡姍什麼養分，桂綸鎂表示，在台北就是不斷地適應與調整，「台北既快又慢，它不讓人一昧地追求世俗的成功，它也要求人相對地懂得生活。所以台北給林怡姍的養分就是，在達到世俗定義的成功之餘，也能放慢速度，回望自己是誰。」

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桂綸鎂說，從前導預告中看到林怡姍青澀但充滿熱情的模樣，與歷經各種挫折後的回看初心，讓她感觸良多，「我們每個人都在經歷成長的過程，都有青春懵懂、充滿熱情的時候，也有經歷社會磨練、跌倒挫折的痛苦，也有把人生看得更淡然、更從容的階段，但很難有一台機器將這一切記錄下來，也不會有面鏡子觀照不同階段的自己。」如今能透過戲劇展現出來，非常難得。

除了已公開的「台南幫」演員王柏傑、夏于喬、林思宇，今天劇組也再曝光特別演出女演員卡司，包含楊謹華、天心、陸明君、李霈瑜、曾愷玹、姚以緹、連俞涵及張景嵐等，將以各種樣貌的都會女性描繪出台北的「女子圖鑑」。本劇將於秋天在Disney+上線。（編輯：屈享平）1110804