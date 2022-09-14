「台北女子圖鑑」開播倒數 東京原版女主角越洋加持

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日劇「東京女子圖鑑」原版女主角水川麻美（圖），特別越洋錄製影片、更用中文大喊「加油」為演員桂綸鎂主演的台劇「台北女子圖鑑」上檔應援。（Disney+提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月14日

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（中央社記者葉冠吟台北14日電）金馬影后桂綸鎂主演的華語影集「台北女子圖鑑」開播倒數1週，原版「東京女子圖鑑」女主角水川麻美今天特別用中文大喊「加油」越洋祝福，希望這個國際IP改編後，在台灣受到歡迎。

「東京女子圖鑑」由日本女星水川麻美主演，自2016年播出後便廣受各地粉絲喜愛，透過犀利劇情，剖析出都會男女生活真貌，更以東京各區作為圖鑑，描繪社會階級現實面，水川麻美飾演的「綾」也完美展現出鄉下姑娘勇闖大都會的精彩故事。

得知桂綸鎂主演的「台北女子圖鑑」開播在即，水川麻美特地錄製影片為新劇打氣。她分享，在「東京女子圖鑑」中，自己體驗並表現出住在東京人們的魅力和內心矛盾，「台北女子圖鑑」作為「女子圖鑑系列」的延伸創作，讓她十分期待能透過戲劇看到劇中每個角色變化，同時也想看到台北不同面貌。影片最後，水川麻美更用中文大喊「『台北女子圖鑑』加油！」展現高度支持。

「台北女子圖鑑」女主角設定和東京版有些許相同，除了從家鄉到大都市追夢，年紀跨度也從少女演到40世代，作品篇幅皆是11集。

桂綸鎂飾演故事主人翁林怡姍，是個從台南到台北發展的女子，和早已在台北念書並留下來工作的李承恩（王柏傑飾）、許慧如（夏于喬飾）重聚，加上在台北發展電競事業的妹妹（林思宇飾），4人組成「台南幫」相互扶持。劇情囊括職場、友情、家庭及愛情，講述那些當初抱著憧憬踏入都市叢林，四處衝撞而練就一身本事的異地求生之子，貼近當代許多北上發展青年的真實生活面向。

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華語版卡司除了4位台南幫成員外，更集結天心、連俞涵、陸明君、張景嵐、姚以緹、楊謹華、李霈瑜、曾愷玹、巫建和、禾浩辰、宋柏緯、鳳小岳、石頭、林柏宏、張孝全、范少勳、周厚安等人，都將以不同樣貌在女主角生命留下印記。

「台北女子圖鑑」將於21日下午3時在Disney+播出，首播將推出2集，之後每週三更新1集；Disney+台灣、日本、香港、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼及紐澳同步上線。（編輯：陳仁華）1110914