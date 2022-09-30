桂綸鎂「台北女子圖鑑」遇9男 珍惜細水長流愛情

演員桂綸鎂（左起）、夏于喬、王柏傑在影集「台北女子圖鑑」中是從小一起長大的青梅竹馬，共同到台北奮鬥築夢。（Disney+提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月30日

（中央社記者葉冠吟台北30日電）金馬影后桂綸鎂在影集「台北女子圖鑑」裡經歷9段感情，從樸實、速食到想婚卻求不得等，她坦言現實中很珍惜細水長流的愛情，不輕易放棄任何感情，總會想辦法攜手面對問題。

改編日劇「東京女子圖鑑」的「台北女子圖鑑」，描述從小嚮往台北的台南女孩怡姍，20歲北漂奮鬥追夢的心路歷程，也見證怡姍20年間的成長失落與9段感情。儘管影集開播後，因劇中對南北城鄉描繪飽受爭議，卻也引發話題熱度。

日前桂綸鎂與「台南幫」成員王柏傑、林思宇、夏于喬共同接受媒體聯訪，其中，只有出身高雄的林思宇是真正的「北漂族」，3名哥哥姊姊都得向她請教。林思宇回想剛到台北時，除了對物價和天氣差異很有感外，個性較熱情外放的她，原本很容易和人交心、玩在一起，「但到北部，每個人都很有個性，交朋友要花很久時間，才能進到對方心裡」。

桂綸鎂在「台北女子圖鑑」中經歷多段戀情，包含速食愛情，她坦言一段關係能開始相當難得，自己是不輕易放棄感情的人，「細水長流的愛情很珍貴，不適合當然要學著放手，但會想辦法是不是能一起攜手面對，試過了！努力了，走到盡頭當然還是會分手！」

夏于喬也自曝，小時候每談一場戀愛都會想嫁給對方，反而常被媽媽勸別太早下定論，交往太久還會被問「要不要多看看」；目前與謝欣穎穩交的王柏傑則幸福笑言「沒有速食戀愛可以聊了」，不過他強調人能多看，但絕對不可以傷害人、也不能犯法。

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而與劇中9名男星合作過程，桂綸鎂指出和張孝全詮釋的不婚主義者對戲，印象特別深，「那集的情感表現讓我殺青後痛哭流涕，慾望和現實該如何選擇，是蠻痛心的」，她透露拍完後，還一度躲在導演旁邊大哭。

桂綸鎂也分享，與青梅竹馬王柏傑之間雖不是情侶，但對方如大樹般能傾吐秘密、永遠能讓人依靠，無條件挺自己也很棒，「想著經歷這麼多事情，還有一個朋友一直在旁邊，有時候男女關係止於朋友也滿好的，朋友關係可以走得更長遠」。桂綸鎂透露，現實中自己也有一名圈外男閨蜜，兩人是高中同學，一路陪伴彼此長大，有說不完的故事，她相當珍惜這段友誼。（編輯：郭諭儒）1110930