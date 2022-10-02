腦波小姐違約變更導演劇名 文化部追討1520萬補助金勝訴

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電視劇「腦波小姐」因擅換導演及劇名，由文化部廢止補助金1520萬受領資格並興訟追討，法院日前判文化部勝訴。（圖取自instagram.com/the_haunted_heart）

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（中央社記者劉世怡台北2日電）麗象影業公司拍攝「鬼氣少女」連續劇獲文化部核准發放補助金1520萬元，因擅換導演及劇名為「腦波小姐」，文化部廢止受領資格並興訟追討補助金，法院日前判文化部勝訴。

劇名「腦波小姐」由藝人歐陽妮妮、張書豪等人領銜主演。

依據台北高等行政法院判決指出，文化部影視及流行音樂產業局提告主張，依據「中華民國106年度旗艦型連續劇製作補助要點」，與麗象影業公司於民國106年9月1日訂定「106年度補助製作『鬼氣少女』旗艦型連續劇契約書」，並已給付麗象公司第1期補助金，共計新台幣1520萬元。

文化部影視局提告主張，因麗象公司違約，因此廢止其補助金受領資格並解除契約，並發函要求麗象公司返還補助金，但其未如期還款而提起本件行政訴訟。

法院調查，雙方106年9月1日簽約，文化部影視局核定的企畫書，其中工作團隊導演名單為于中中、張柏瑞，麗象公司在未獲文化部影視局同意變更企畫書並及修正契約情形下，先於107年8月間簽訂由江豐宏擔任戲劇導演，並由新工作團隊開始拍攝。

法院指出，麗象公司直到107年10月31日提出由新工作團隊拍攝的「鬼氣少女（欲變更為腦波小姐）」驗收文件工作執行報告（包含節目演員符合劇情演出的8個以上不同場景樣帶）向文化部影視局申請第2期補助金。

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判決指出，麗象公司有依原核定「鬼氣少女」企畫書履約義務，導演等工作團隊為本件契約的重點，麗象公司如欲變更，應依契約規定獲文化部影視局同意並修正契約後，才得變更導演等工作團隊執行，但麗象公司未依此辦理，擅自變更導演等工作團隊進行拍攝，屬於「未依核定企畫書製作節目」。

法院指出，文化部影視局廢止麗象公司受補助資格及解除契約，並請求麗象公司返還已受領補助金1520萬元，於法有據，日前判決麗象公司應返還補助金1520萬元。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1111002