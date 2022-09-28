導演關錦鵬籌備香港台北故事 盼與張孝全合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

電影「阮玲玉」4K數位修復導演版將在台上映，導演關錦鵬（圖）接受台灣媒體視訊訪問，分享拍攝點滴，並提到正在籌備下部作品，是關於香港和台北的故事。（甲上提供）中央社記者王心妤傳真 111年9月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北28日電）電影「阮玲玉」4K數位修復導演版將在台上映，導演關錦鵬今天表示，近10年沒和女主角張曼玉見面，也提到已經在籌備下部作品，是關於香港和台北的故事，希望能與張孝全合作。

「阮玲玉」由關錦鵬執導，張曼玉、秦漢、梁家輝、吳啟華及葉童、劉嘉玲、李子雄主演，描述一代影星阮玲玉傳奇故事，她在短短9年內演出29部作品，人生卻在24歲畫下句點，令人唏噓不已。

關錦鵬今天接受台灣媒體視訊聯訪，他回憶當時一開始希望已故香港影星梅艷芳演出，但梅豔芳不想去中國拍片而辭演，便決定邀請張曼玉主演。出發到上海拍戲前，關錦鵬特別要張曼玉連續10天換上旗袍、全妝照鏡子，讓她接受自己的形象。

談起張曼玉，關錦鵬表示兩人也近10年未見，上次已是到金馬獎分享拍攝點滴，但也提到張曼玉近年沒再拍片，而是專注喜歡的事，像是音樂和剪接。

片中阮玲玉留下「人言可畏」遺書後輕生；隨著網路發達，也有網路霸凌的現象。關錦鵬表示自己比較少在社群平台發文，但也以張曼玉近日出席活動被網友攻擊「憔悴」的事件舉例，「對張曼玉來說，一定覺得『我才不管呢』。」他認為還是要看受害者個性堅不堅強，「我年紀大了，對這種事一點興趣都沒有。」

第59屆金馬獎昨天公布入圍，關錦鵬開心許多年輕香港導演獲得肯定，也感謝香港政府有扶植年輕導演拍片的計畫。關錦鵬透露自己正在籌備新劇本，是香港和台北的故事，也提到一直想和台灣男星張孝全合作，劇本的男主角就是從他的形象去塑造。

「阮玲玉」30週年4K數位修復導演版將於30日全台上映。（編輯：陳政偉）1110928