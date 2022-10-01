疫後航空產業迎曙光 飛航講座年輕學子反應熱烈

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中華航空事業發展基金會辦理「飛航解密 暢遊天際」系列講座邁入第6年，今年首站台北場1日在北科大舉行，以「航空業的工作秘辛和生涯發展」為主軸，邀請來自不同職務的航空產業菁英講師分享從業心得與工作實況，吸引近200人參與。（航發會提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年10月1日

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）中華航空事業發展基金會辦理的「飛航解密 暢遊天際」系列講座邁入第6年，今年首站台北場今天在北科大舉行，正逢疫後航空產業將迎曙光，吸引近200名年輕學子與航空迷參加。

航發會主秘鄭賜榮說，航空產業過去2年多雖然受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，但因有一群堅守崗位的無名英雄，讓台灣的航空產業能持續在國際發光發熱，透過每年舉辦飛航講座邀請各領域航空職人以親身經驗分享，可讓對航空產業有興趣的年輕人清楚掌握相關資訊，提早準備與因應，如願進入航空產業。

今天的講座以「航空業的工作秘辛和生涯發展」為主軸，邀請來自不同職務的航空產業的菁英講師分享從業心得與工作實況。

陸世諺是中華航空助理總機師，他的飛行資歷長達15年，目前任職於A321機隊，他說，機師需承受高度的工作壓力，也必須要守紀律與持續訓練，要有嚴格的自我要求才能勝任這份工作，除了光鮮亮麗的一面，還有更多需要背負的壓力以及承擔的責任。

交通部民用航空局飛航服務總台主任管制員張子修有近10年飛航管制經驗，他說，航道就是天空的高速公路，為了維護空中運輸安全，飛航管制員就像空中的交通警察，在機場塔台裡指揮飛機，確保每一架飛機都能安全抵達目的地，維護台灣天空的交通安全。

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張子修也介紹，想當飛航管制員須通過民航考試，屬於國家的公務員，考取後要接受將近11個月的地面學科與實務訓練，通過各階段的考察才能上線，工作地點可以輪調，也充滿挑戰性。

松山機場航務組長梁仲平現場也解說什麼是航務員、航務員的工作內容以及機場空側作業標準。梁仲平原本是一名航空迷，因為熱愛航空決定報考民航特考，由於在機場工作也讓他更接近自己喜歡的飛機，他也透過自身的經驗分享，興趣能變成職業，但一定要樂在其中，感受工作帶來的樂趣與挑戰。（編輯：張芷瑄）1111001