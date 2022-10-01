更多編輯台推薦新聞：
書摘／庫存就是損失、不用的東西直接丟 斷捨離會計學
文化

書摘／庫存就是損失、不用的東西直接丟 斷捨離會計學

跟團出國旅遊要打疫苗嗎？在海外確診怎麼辦？QA一次看
生活

跟團出國旅遊要打疫苗嗎？在海外確診怎麼辦？QA一次看

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿
生活

入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
一週大事／蒲亭藉假公投併烏克蘭4州、NASA飛行器成功撞小行星...
首頁 / 生活

疫後航空產業迎曙光 飛航講座年輕學子反應熱烈

2022/10/1 19:15（10/1 19:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華航空事業發展基金會辦理「飛航解密 暢遊天際」系列講座邁入第6年，今年首站台北場1日在北科大舉行，以「航空業的工作秘辛和生涯發展」為主軸，邀請來自不同職務的航空產業菁英講師分享從業心得與工作實況，吸引近200人參與。（航發會提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年10月1日
中華航空事業發展基金會辦理「飛航解密 暢遊天際」系列講座邁入第6年，今年首站台北場1日在北科大舉行，以「航空業的工作秘辛和生涯發展」為主軸，邀請來自不同職務的航空產業菁英講師分享從業心得與工作實況，吸引近200人參與。（航發會提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年10月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北1日電）中華航空事業發展基金會辦理的「飛航解密 暢遊天際」系列講座邁入第6年，今年首站台北場今天在北科大舉行，正逢疫後航空產業將迎曙光，吸引近200名年輕學子與航空迷參加。

航發會主秘鄭賜榮說，航空產業過去2年多雖然受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，但因有一群堅守崗位的無名英雄，讓台灣的航空產業能持續在國際發光發熱，透過每年舉辦飛航講座邀請各領域航空職人以親身經驗分享，可讓對航空產業有興趣的年輕人清楚掌握相關資訊，提早準備與因應，如願進入航空產業。

今天的講座以「航空業的工作秘辛和生涯發展」為主軸，邀請來自不同職務的航空產業的菁英講師分享從業心得與工作實況。

陸世諺是中華航空助理總機師，他的飛行資歷長達15年，目前任職於A321機隊，他說，機師需承受高度的工作壓力，也必須要守紀律與持續訓練，要有嚴格的自我要求才能勝任這份工作，除了光鮮亮麗的一面，還有更多需要背負的壓力以及承擔的責任。

交通部民用航空局飛航服務總台主任管制員張子修有近10年飛航管制經驗，他說，航道就是天空的高速公路，為了維護空中運輸安全，飛航管制員就像空中的交通警察，在機場塔台裡指揮飛機，確保每一架飛機都能安全抵達目的地，維護台灣天空的交通安全。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

張子修也介紹，想當飛航管制員須通過民航考試，屬於國家的公務員，考取後要接受將近11個月的地面學科與實務訓練，通過各階段的考察才能上線，工作地點可以輪調，也充滿挑戰性。

松山機場航務組長梁仲平現場也解說什麼是航務員、航務員的工作內容以及機場空側作業標準。梁仲平原本是一名航空迷，因為熱愛航空決定報考民航特考，由於在機場工作也讓他更接近自己喜歡的飛機，他也透過自身的經驗分享，興趣能變成職業，但一定要樂在其中，感受工作帶來的樂趣與挑戰。（編輯：張芷瑄）1111001

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族