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中油：汽柴油3日起各漲1角、2角 95無鉛30.8元

2022/10/2 12:28
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（中央社記者蘇思云台北2日電）台灣中油今天宣布，雙重平穩機制持續運作，3日凌晨0時起，汽、柴油價格每公升各調漲新台幣0.1元跟0.2元；調整後發油量最大的95無鉛汽油，每公升價格為30.8元。

中油表示，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.3元、95無鉛汽油每公升30.8元、98無鉛汽油每公升32.8元、超級柴油每公升27.1元。

中油表示，本週受美元指數突破114、美國股市重挫及全球主要經濟體陷入衰退風險大增等因素影響，導致國際油價下跌。本週浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價下跌3.68美元，新台幣兌美元匯率貶值0.329元，國內油價依公式計算跌幅為2.46%。

按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲2.6元及4元。不過，本週新台幣貶值相對較重，換算亞洲鄰近國家（日本、韓國、香港、新加坡）汽、柴油稅前最低價較前週高，為維持價格低於前述國家，汽、柴油各吸收2.2元及3.5元。

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中油指出，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.3元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收2.5元及3.8元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.1元及0.2元。

本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的2.5元及3.8元都由中油吸收，累計今年到8月底止，中油共吸收約317.9億元。（編輯：楊凱翔）1111002

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