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內外資看淡筆電需求 今年出貨恐衰退逾2成

2022/10/2 10:09
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（中央社記者吳家豪台北2日電）消費性電子需求減緩，供應鏈持續調整庫存，投顧法人將今年第3季全球筆電出貨下修至季減5%，全年出貨下修至年減21%；外資認為，由於消費和商用需求都衰退，今年全球筆電出貨恐年減23%，預期明年整體PC出貨將下滑5%。

投顧法人分析，今年下半年筆電市場旺季不旺、持續庫存調整，原先預估第4季筆電出貨量將與第3季持平，但近期調查供應鏈發現消費性需求未見起色，將第4季筆電預估出貨量下修至季減5%、年減30%；今年全年筆電出貨量也從年減18%，下修至年減21%。

展望2023年，投顧認為，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情紅利已退潮，加上全球總經環境對消費性產品的壓力，推估筆電出貨量將回到2019年水準約1.8億台，年減幅度達11%，預期出貨量至明年下半年才有望重回年成長軌道。

亞系外資發布研究報告指出，隨著各國逐漸開放商業活動，通貨膨脹對消費支出的影響更加明顯，造成需求衰退及個人電腦（PC）等終端應用能見度不佳。原本外資預估今年全球筆電出貨量將年減15%，已下修至年減23%，主要反映需求平淡、筆電代工廠出貨達交率低於預期。

考量PC產業訂單能見度充滿不確定性，亞系外資認為，明年終端需求可能持續低迷，整體PC出貨明年恐再衰退5%。

蘋果筆電代工大廠廣達先前指出，由於總體經濟環境不佳，終端市場買氣疲弱，第4季訂單能見度偏低，預估第4季筆電出貨將低於第3季。

以商用機種為主的緯創也示警，原本預估第3季筆電出貨將與第2季持平，但因為客戶訂單趨於保守，已修正為季減高個位數百分比至雙位數百分比。緯創坦言，由於外在環境不確定性太多，第4季訂單能見度也相當低。（編輯：楊凱翔）1111002

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