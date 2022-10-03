300億租金補貼10月3日起撥款 第2波預計12月陸續入帳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

300億擴大租金補貼專案3日起將陸續撥款到合格戶指定的帳戶。圖為台北市市民大道巷內出租布條。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北3日電）營建署今天說，300億擴大租金補貼專案今天起將陸續撥款到合格戶指定的帳戶，存摺摘要會顯示為「行政院發」，一律採撥款入帳，不會要求民眾操作ATM，呼籲留意詐騙簡訊與電話。

營建署透過新聞稿表示，行政院7月開辦300億元擴大租金補貼專案，今天起陸續撥款到合格戶指定的帳戶，民眾刷存摺時，帳戶存摺摘要會顯示「行政院發」字樣。

營建署強調，補助一律採取撥款入帳，政府絕不會要求民眾前往操作ATM或用網址連結領取，呼籲留意詐騙簡訊與電話。

營建署說，部分舊戶因尚未回復試算結果意願、租約到期未補新租約、未附存摺等因素，以致無法如期納入首波入帳戶，請儘速回復意願或補正相關資料給承辦人員，以保障自身權益。

營建署表示，7月1日受理申請至今，陸續審查及核定，截至111年9月26日止，合格戶已達14萬9136戶，首波核定戶將在今天撥款，按月補貼到112年9月。

營建署說，無論是否符合資格者，都會以紙本公文通知申請人。由於申請戶數已突破29萬戶，相較於去年的16萬戶，已倍增將近2倍，因案件審查是依申請日期先後依序辦理，原則會先審查第一梯次（111年7至8月） 申請案件，再審查第二梯次（111年9至10月）申請案件。

營建署指出，第一梯次申請合格戶，將依審查進度在10月底前分批完成第1期款核撥；如有少數未及撥款者，會在11月補撥10月、11月共2個月的租金補貼。第二梯次申請民眾，預定12月分批核撥，尚未接獲審查結果的民眾可利用300億元中央擴大租金補貼線上申請系統的「進度查詢」確認進度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

營建署表示，為協助更多的租屋族減輕負擔，已延長受理時間到10月31日下午5時止，線上申請只要檢附租賃契約、存摺封面即可申辦，簡單又方便，請有需要的租屋族踴躍申請。

為加速審查及減少補件情形，營建署說，租賃契約請至少提供雙方簽名的第一頁及最後一頁，並留意雙方身分證字號等基本資料是否都已記載清楚，如有塗改處務必蓋章，並應由承租人提出申請，不得由保證人提出申請。（編輯：楊凱翔）1111003