消除房東疑慮 內政部提修法租金補貼不涉查稅

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（中央社記者賴于榛台北15日電）為鼓勵房東成為公益出租人，消除房東會被查稅的疑慮，內政部部務會報今天通過「住宅法」部分條文修正草案，增訂租金補貼不得做為追溯課徵稅捐的依據，並有條件放寬公益出租態樣。

內政部下午發布新聞稿指出，部務會報今天通過住宅法第3條、第15條、第16條修正草案，增訂公益出租人的租賃契約資料及租賃所得，不得作為綜合所得稅、地價稅及房屋稅的查核依據，排除稅捐稽徵法第21條第1項第3款，稅捐未於規定期間內申報，核課期間為7年的規定。

同時，內政部表示，考量經濟或社會弱勢的民眾，實際租屋狀況，這次修法也放寬公益出租的態樣，明訂房東將房屋出租給社福團體後，再由團體轉租給符合租金補貼申請條件的房客，住宅所有權人或房屋納稅義務人，將能被認定為公益出租人。

內政部說，這次提出住宅法草案，就是要創造讓房東能放心出租，房客安心承租的租屋體系，修正草案將陳報行政院審查後，儘速送請立法院審議。

內政部也表示，政府肯定並感謝房東將房屋出租給申請租屋補貼的房客，提供公益出租人可享綜合所得稅，每屋每月最高1萬5000元免稅額，以及房屋稅與地價稅比照自住稅率的優惠，近3年來全台公益出租人已突破10萬人。

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另外，為加速公有非公用土地參與危老重建的時程，內政部部務會報今天也通過「都市危險及老舊建築物加速重建條例」第5條之1修正草案，明定公有非公用土地及建築物，除已有合理利用計畫、或公有非公用土地面積達重建計畫土地面積50%以上者外，應一律參加危老重建。

內政部說，草案同時也將排除土地法等公有財產管理規定的適用，以解決目前辦理時程冗長的困境，有效提升公產參與危老重建計畫的效率。（編輯：林興盟）1110915