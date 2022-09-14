房地合一稅連3月衰退 台中稅收續居冠

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（中央社記者賴言曦台北14日電）信義房屋根據財政部統計資料，今年8月個人房地合一稅收為新台幣31.4億元，雖然仍年增135%，但已是今年以來連續3個月走跌，是房地合一稅上路以來首見。

信義房屋據統計指出，今年8月個人房地合一稅收為31.4億元，年增135%，主要是去年7月房地合一稅2.0新制上路，許多買家趕在新制上路前完成交易，導致8月基期較低。

信義房屋指出，但今年稅收高峰落在5月的36.5億元，此後便連續3個月呈現衰退，顯示當前房市交易熱度已降溫。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德透過新聞稿表示，今年5月起，陸續受到疫情、股災、升息等外在因素干擾，房市交易量已經逐漸下滑，加上預售換約也被納入房地合一稅收內，在政策上路前，預估還是會有些預售換約轉手，繳納房地合一稅收。

若進一步比較全台六大都會區的8月個人房地合一稅收，稅收仍以台中市最高，為5.6億元，但月減11%，其次則是新北市5億元、月增3%，高雄市5億元、月增13%。

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曾敬德指出，房地合一稅個人申報時間為房屋、土地完成所有權移轉登記日的次日起算30天內，與簽約當下約有1至3個月的落差，以過去幾個月市場交易量都已經開始量縮來看，房地合一稅已如預估的緩步縮減。

但曾敬德指出，但整體房地合一稅收還是能維持單月30億元以上，由此可見，2016年以後買進交易的不動產，房價都有顯著的增值，即使交易量縮，但申報的房地合一稅收仍高。（編輯：趙蔚蘭）1110914