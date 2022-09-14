更多編輯台推薦新聞：
以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄
運動

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄

繼承之戰艾美獎最佳影集 魷魚遊戲李政宰封視帝成韓國第一人
娛樂

繼承之戰艾美獎最佳影集 魷魚遊戲李政宰封視帝成韓國第一人

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節
科技

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭反攻告捷 專家憂蒲亭嚴厲報復戰事升級
首頁 / 產經

房地合一稅連3月衰退 台中稅收續居冠

2022/9/14 18:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北14日電）信義房屋根據財政部統計資料，今年8月個人房地合一稅收為新台幣31.4億元，雖然仍年增135%，但已是今年以來連續3個月走跌，是房地合一稅上路以來首見。

信義房屋據統計指出，今年8月個人房地合一稅收為31.4億元，年增135%，主要是去年7月房地合一稅2.0新制上路，許多買家趕在新制上路前完成交易，導致8月基期較低。

信義房屋指出，但今年稅收高峰落在5月的36.5億元，此後便連續3個月呈現衰退，顯示當前房市交易熱度已降溫。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德透過新聞稿表示，今年5月起，陸續受到疫情、股災、升息等外在因素干擾，房市交易量已經逐漸下滑，加上預售換約也被納入房地合一稅收內，在政策上路前，預估還是會有些預售換約轉手，繳納房地合一稅收。

若進一步比較全台六大都會區的8月個人房地合一稅收，稅收仍以台中市最高，為5.6億元，但月減11%，其次則是新北市5億元、月增3%，高雄市5億元、月增13%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

曾敬德指出，房地合一稅個人申報時間為房屋、土地完成所有權移轉登記日的次日起算30天內，與簽約當下約有1至3個月的落差，以過去幾個月市場交易量都已經開始量縮來看，房地合一稅已如預估的緩步縮減。

但曾敬德指出，但整體房地合一稅收還是能維持單月30億元以上，由此可見，2016年以後買進交易的不動產，房價都有顯著的增值，即使交易量縮，但申報的房地合一稅收仍高。（編輯：趙蔚蘭）1110914

曾敬德
工作天數多支撐市況 8月六都買賣移轉棟數月增3.7% 政經紛擾多 五大房仲8月業績顯示買氣仍壓抑
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族