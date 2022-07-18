房地合一稅2.0上路滿1年 六都僅台北市影響顯著

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（中央社記者賴言曦台北18日電）根據六大都會區地政局資料統計，房地合一稅2.0版上路滿一年後，與前一年相比，六都中僅台北市的買賣移轉棟數減幅最大，年減10.9%，其餘五都減幅有限，其中又以高雄市的減幅最小，年減僅0.1%。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡透過新聞稿指出，房地合一2.0上路時，市場對稅制運作已不陌生，修法主要提高5年內短期持有轉售的稅率，及法人比照個人課稅，市場資金動能仍強，對交易的衝擊有限，尤其南部房價相對低，又有科技園區、半導體企業進駐議題，房市交易熱度不減，反而是中央銀行升息後降低買方購買力，市場才顯著降溫。

房地合一稅2.0啟動後，六都買賣移轉棟數量縮，但仍居高水位，甚至比舊制最後1年2015年還高，如高雄市在新制上路後1年，買賣移轉棟數僅比前期少46棟；台北市新制啟用後，買賣移轉棟數也維持逾3萬棟的水準。

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郎美囡表示，2021年資金潮帶動房地產市場價量齊揚，拉出房市高點，雖然2.0新制啟用後，短期套利課以重稅，但買方對市場的期待，及擔憂越晚買越貴的顧慮，導致買氣並未大幅縮減；至於高雄市則是房價雖漲，但仍低於北部、中部，故買盤持續撐場。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，稅率加重抑制市場交易的效果有限，但閉鎖期會拉長，另一方面，全球工料齊漲，不動產具有保值性，屋主若無資金壓力則抱持惜售心態，市場難見逃命潮，價格也不易崩跌。（編輯：林興盟）1110718