高雄台南房屋每坪鑑估值逾20萬 估下半年漲勢走緩

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（中央社記者謝方娪台北28日電）聯徵中心最新統計顯示，截至今年第2季止，高雄及台南地區房屋單位面積鑑估值再創新高，平均每坪鑑估值均超過新台幣20萬元，不過因南部市場已漲多，房仲估下半年漲勢將走緩。

根據財團法人金融聯合徵信中心房貸統計數據，截至今年第2季止，台北市房屋平均鑑估值持續創下新高，以2380.8萬元穩坐各縣市冠軍。

除台北市以外，還有4大縣市房屋鑑價躋身千萬行列，分別是新北市房屋平均鑑估值1408.8萬元、新竹縣房屋平均鑑估值1372.5萬元、新竹市房屋平均鑑估值1205.3萬元、台中市房屋平均鑑估值達1170.3萬元。

若以每單位面積平均鑑估值比較，台北市房屋每坪鑑估值達64.5萬元，其次為新北市房屋每坪鑑估值近37萬元，台灣科技重鎮新竹縣市房價也直直漲，新竹縣房屋每坪鑑估值近26.7萬元，略追過新竹市的26萬元，台中市房屋每坪鑑估值則近24.8萬元。

除了房屋鑑價持續處於高檔的北北竹中，今年第2季桃園房屋每坪鑑估值近22.9萬元水準，放眼南部地區，高雄市房屋每坪鑑估值近22.5萬元、台南市20.5萬元，另宜蘭縣每坪近20.5萬元，每坪鑑價均衝破20萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，高雄及台南地區是屬於先前沉寂很久但相對具有潛力的地區，在南部半導體S廊帶規劃、科學園區題材點火下，近年房價持續漲高，不過下半年是否延續漲勢，將相對難說。

曾敬德直言，目前高雄和台南房地產市場已有轉冷跡象，主因先前科學園區題材已走一陣子、該反映的房價已漲多，加上內政部禁預售屋紅單轉售政策，市場已趨於冷靜，「當市場漲不動，投資就不會那麼瘋」。

房仲估計，下半年南部地區房價即使上漲，漲勢將會趨緩；曾敬德說，市場漲多，總是需要時間沈澱，預期後續要待台積電高雄廠完工，催出一定實質置產需求，才會帶動新一波漲勢。

除此之外，台灣央行上半年已在3月和6月分別升息1碼（0.25個百分點）及半碼（0.125個百分點），觀察第2季各縣市購屋平均房貸利率，台灣本島均在1.63%以上，最高甚至達1.79%。

因市場估計央行下半年應會持續升息，房市買方觀望態度顯現，房仲認為下半年房市議價空間將會拉大。

曾敬德表示，經歷市場盤整，北北地區房價仍可能維持上漲態勢，但在政府打炒房政策見效下，估計房價不會像去年一樣一路往上直衝，新竹地區因買方需求不減，供給面受房地合一2.0政策影響，屋主有惜售心態，下半年新竹房市預期將持續熱絡。（編輯：林淑媛）1110828