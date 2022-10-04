農藥快篩全球第一 農委會再推總生菌數最快測法

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）農委會繼藥毒所推出國際最快又精準的質譜儀快篩，強化農藥殘留檢測；水試所再端出國際最快又精準的水質總生菌數檢測技術，原本需2到3天，減至2到8小時，養殖池、飲品都適用。

農委會農業藥物毒物試驗所近年推出並導入堪稱國際最速的農藥殘留質譜篩檢技術在實務上使用，讓原本需耗時7天的作業，利用雲端分析系統，將質譜數據經由雲端演算程式判讀，僅需1個工作天即可出具報告，大舉強化食安把關，避免測出殘留超標時農產已賣出、下肚。

今天農委會水產試驗所再宣布完成「自動化可攜式即時總生菌數檢測系統及其方法」的研究，將參加13日登場的「2022台灣創新技術博覽會」舉辦的發明競賽。

水試所副所長張錦宜接受中央社記者電話訪問時表示，對比日本相關檢測技術僅較適用於檢測醬油釀造槽、核酸檢測及螢光點掃描會連死菌數也計入，水試所與國立海洋大學機械與機電工程學系副教授吳志偉攜手完成的「自動化可攜式即時總生菌數檢測系統及其方法」，為目前國際上最快速兼具精準的測試技術。

他進一步說明，對比目前檢測水質總生菌數需要2到3天，此技術最慢需8小時，最快2小時完成；而且可運用在跨領域的水質檢測上，從養殖業的水池、游泳池、果汁到牛奶等，都適用。

何以能這麼快精準完成檢測。張錦宜說明，檢測試劑由他本人在2008年就已完成開發，並取得專利，但是過去採用手動方式進行，執行時必須以10倍稀釋檢測水質6次，人工作業難以完全杜絕誤差，於是2年前他跟吳志偉合作，導入機械化精準作業，避免人為誤差產生。

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他並說，因為水質稀釋後幾乎沒有顏色，若有生菌數，培養基就會變色，反之不會變色；而且吳志偉善用物理學的比爾定律，掌握變色之前，光照下相關電壓會下降，下降幅度達85%即可確定會變色，所以可以大舉加速檢測結果的確認時間。

他補充，這個新技術已報名參加「2022台灣創新技術博覽會」舉辦的發明競賽，原本參加檢測類，主辦單位建議轉生技類；未來技術技轉，商機應該不限於國內，有國際市場潛力。（編輯：張芷瑄）1111004