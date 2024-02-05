台灣育成紅喉魚苗全球第2 挑戰獨家人工繁養技術

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北5日電）深海魚赤鯥（紅喉）美味，單尾要價新台幣上千元，全球繼日本率先人工育成魚苗放養，水試所發布已育成魚苗、育成率1%，最快3年後養成種魚，挑戰全球獨家人工繁養殖技術。

農業部水產試驗所舉辦「深海紅寶石-赤鯥寶寶首次登場」記者會，現場展示體長6公分紅喉魚苗，且因台灣氣溫比日本暖，養至5公分時約80天，比日本的90多天短。

水試所所長張錦宜說，因為紅喉是水深400公尺的深水魚，口感好，不僅在日本是製作高級壽司料理用魚，在台灣也非常貴，產地全年平均每公斤1400到1700元，價格好時達2000元；但因是深海魚，大氣壓跟水面人工養殖不同，使得人工繁養殖困難。

他指出，經由水試所沿近海漁業生物研究中心與漁民合作，利用9到10月紅喉會上升到水深200公尺處繁殖，其生理自動適應減壓，請漁民釣了雌、雄魚到水面上進行人工授精，再由水試所東港養殖研究中心養殖，已經成功養成魚苗。

張錦宜強調，這不僅台灣是繼日本之後，成為全球第2個具備紅喉人工魚苗育成技術之國，水試所接下來將朝人工繁養殖前進，若能完成，將成為全球獨家。

水試所沿近海漁業生物研究中心主任翁進興告訴中央社記者，水深每10公尺是一個大氣壓，深400公尺跟深200公尺就差了1倍，魚剛釣上水面時需要休息1、2天或更久才能適應，不適應時眼球會突出、死亡，所以從深200公尺處釣起魚進行人工繁養殖技術的研究，可提高存活率。

負責養殖的水試所東港養殖研究中心助理研究員李彥宏說，目前5萬個人工進行的受精卵育，已成500尾體長6公分的魚苗，育成率1%；後續要再養3年，成為種魚，然後進行人工繁養殖，快的話技轉民間養殖，再3年可育成人工繁養殖紅喉水產上市。

李彥宏指出，同期間會持續進行人工育成魚苗，以利人工繁養殖提高成功機會。張錦宜說，針對已經能人工育成魚苗的部分，預計明年跟進日本放流1萬尾。

水試所補充，日本自2013年赤鯥人工繁殖技術研發成功後，自2016年起逐年在富山灣進行魚苗放流，2017年起更是透過穩定大量生產進行放流體長5公分魚苗，2016到2019年間累積放流近9萬尾魚苗，2022年突破歷史新高，單年度放流5萬9000尾魚苗，增加日本沿近海漁業資源。（編輯：李亨山）1130205

深海魚赤鯥（紅喉）美味，單尾要價新台幣上千元，農業部水產試驗所5日舉辦「深海紅寶石－赤鯥寶寶首次登場」記者會，水試所沿近海漁業生物研究中心主任翁進興說明人工繁養殖赤鯥寶寶過程。中央社記者張皓安攝 113年2月5日