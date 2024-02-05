台灣育成紅喉魚苗全球第2 挑戰獨家人工繁養技術
（中央社記者楊淑閔台北5日電）深海魚赤鯥（紅喉）美味，單尾要價新台幣上千元，全球繼日本率先人工育成魚苗放養，水試所發布已育成魚苗、育成率1%，最快3年後養成種魚，挑戰全球獨家人工繁養殖技術。
農業部水產試驗所舉辦「深海紅寶石-赤鯥寶寶首次登場」記者會，現場展示體長6公分紅喉魚苗，且因台灣氣溫比日本暖，養至5公分時約80天，比日本的90多天短。
水試所所長張錦宜說，因為紅喉是水深400公尺的深水魚，口感好，不僅在日本是製作高級壽司料理用魚，在台灣也非常貴，產地全年平均每公斤1400到1700元，價格好時達2000元；但因是深海魚，大氣壓跟水面人工養殖不同，使得人工繁養殖困難。
他指出，經由水試所沿近海漁業生物研究中心與漁民合作，利用9到10月紅喉會上升到水深200公尺處繁殖，其生理自動適應減壓，請漁民釣了雌、雄魚到水面上進行人工授精，再由水試所東港養殖研究中心養殖，已經成功養成魚苗。
張錦宜強調，這不僅台灣是繼日本之後，成為全球第2個具備紅喉人工魚苗育成技術之國，水試所接下來將朝人工繁養殖前進，若能完成，將成為全球獨家。
水試所沿近海漁業生物研究中心主任翁進興告訴中央社記者，水深每10公尺是一個大氣壓，深400公尺跟深200公尺就差了1倍，魚剛釣上水面時需要休息1、2天或更久才能適應，不適應時眼球會突出、死亡，所以從深200公尺處釣起魚進行人工繁養殖技術的研究，可提高存活率。
負責養殖的水試所東港養殖研究中心助理研究員李彥宏說，目前5萬個人工進行的受精卵育，已成500尾體長6公分的魚苗，育成率1%；後續要再養3年，成為種魚，然後進行人工繁養殖，快的話技轉民間養殖，再3年可育成人工繁養殖紅喉水產上市。
李彥宏指出，同期間會持續進行人工育成魚苗，以利人工繁養殖提高成功機會。張錦宜說，針對已經能人工育成魚苗的部分，預計明年跟進日本放流1萬尾。
水試所補充，日本自2013年赤鯥人工繁殖技術研發成功後，自2016年起逐年在富山灣進行魚苗放流，2017年起更是透過穩定大量生產進行放流體長5公分魚苗，2016到2019年間累積放流近9萬尾魚苗，2022年突破歷史新高，單年度放流5萬9000尾魚苗，增加日本沿近海漁業資源。（編輯：李亨山）1130205
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