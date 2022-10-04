高中英聽9.8萬人報考 考試時間改為50分鐘

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（中央社記者陳至中台北4日電）大考中心今天表示，10月22日舉辦的高中英語聽力測驗第一次考試，總計9.8萬人報考，分上下午場次。今年起考試時間由45分鐘改為50分鐘，考生須特別留意。

根據大學甄選入學委員會8月31日在網站公布的112學年度檢定科目採計高中英語聽力測驗成績一覽表，「繁星推薦」共54系採計；「申請入學」共45系採計英聽成績。

112學年度高中英聽2次考試日期為10月22日、12月10日，考生可自由報考，成績擇優。大考中心今天發出新聞稿，10月22日的英聽第一次考試共9.8萬人報考，上午場為上午11時到12時，下午場為下午2時到3時，考生須依照應考資訊的場次、時間等資訊應試。

高中英聽不開放查看試場，大考中心建議考生在18日試場分配表公布後，上網查詢考試地點及試場平面圖等資訊。

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自112學年度開始，英聽測驗預備鈴響至考試開始鈴響之間改為10分鐘（原為15分鐘），考試說明及正式考試時間改為50分鐘（原為45分鐘），合計時間仍維持60分鐘。

大考中心提醒，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，除非考前有提出免戴口罩申請並經審查通過，所有考生都須自備口罩。不過各考區仍有準備適當數量的備用口罩，供突發狀況使用。（編輯：張芷瑄）1111004