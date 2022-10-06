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清大教授研究護眼 應避免使用過亮過白燈光

2022/10/6 20:47（10/6 20:51 更新）
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清華大學材料科學與工程學系教授周卓煇（前右3）6日在記者會中指出，民眾要注意藍光害，需選用對的光源、要用好光，例如無藍害的OLED燭光就是好光；此外，也要使用有效的防藍光眼鏡，可減少對眼睛傷害。中央社記者郭宣彣攝 111年10月6日
清華大學材料科學與工程學系教授周卓煇（前右3）6日在記者會中指出，民眾要注意藍光害，需選用對的光源、要用好光，例如無藍害的OLED燭光就是好光；此外，也要使用有效的防藍光眼鏡，可減少對眼睛傷害。中央社記者郭宣彣攝 111年10月6日
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（中央社記者郭宣彣新竹市6日電）清華大學材料科學與工程學系教授周卓煇長期研究OLED無藍光害好光並推護眼，周卓煇今天表示，過多、過度的藍光曝照是有害的，應避免使用過亮或過白燈光，才能護眼。

周卓煇今天開「護眼，從用對光開始」新書記者會表示，他與眼科醫師、私立曙光女中科學研究社師生合作，組成跨齡、跨域的創新研究團隊，長期研究找到可能導致眼睛疾病，以及提高近視率的一些原因，並將研究成果收錄書中。

周卓煇說，經研究發現，白色燈光當中的藍光，對清楚看書、辦公，沒有多少幫助，甚至會造成更多傷害，而重度近視者，在眼睛細胞中負責藍紫光視覺的錐細胞，則呈現高度萎縮、凋亡情形，這也說明，過多、過度的藍光曝照，是有害的。

周卓煇指出，民眾要注意藍光害，需選用對光、要用好光，如無藍害的OLED燭光就是好光，此外，也要使用有效的防藍光眼鏡，可減少對眼睛的傷害。

周卓煇說，避免用同一群的細胞太久，也是護眼的關鍵，特別是要避免閱讀太近、太小的字體，也不要看太久，也要避免燈光太白、太亮，才不會傷害眼睛。（編輯：方沛清）1111006

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