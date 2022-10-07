議員指副食麵包衛生堪慮 陸軍：查證屬實罰廠商

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（中央社記者劉建邦台北7日電）台北市議員鍾沛君今天指出，供應陸軍麵包的食品公司，老闆工作不戴手套及徒手吃掉麵包外側，並要下游廠商提供沒保存期限標籤的麵包，許多基層國軍恐已吃到衛生堪慮麵包。

陸軍後勤指揮部發布新聞資料表示，將審閱檢舉影片並會同第三方公證單位及地方衛生機關稽核，如查證屬實，就開罰或終止契約，情節重大，將公告為拒絕往來廠商；至於檢舉人向副食供應中心反映未獲回覆，經查相關幹部確實處置欠周，將檢討究責。

國民黨籍台北市議員鍾沛君在台北市議會召開記者會時說，接獲投訴並取得影片，位於高雄市大社區的某家食品公司，製造提供給國軍副食麵包時，老闆兼負責人未戴口罩、手套，且發現出爐麵包外側有大小不同情形，會直接徒手吃掉，再繼續製作麵包，非常不衛生。

鍾沛君表示，此家食品公司是去年向國軍投標並取得標案，每天製造約7000顆麵包，過程中，業者可能擔心無法控制出貨量，就向其他食品公司調貨，卻要求不貼保存日期標籤，之後遇供應量不足，才能從冷凍庫直接取出，並供貨給國軍。

鍾沛君說，此家食品公司的員工發現老闆行為，認為非常不衛生，後續與協助供貨食品公司的員工一起向相關單位檢舉，但從9月5日拍影片，後續具名向高雄市衛生局及國防部陸軍後勤指揮部檢舉，卻遲無下文，直到10月4日才向她陳情。

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鍾沛君指出，針對此家食品公司，地方和中央政府應攜手稽查，且國軍應派員稽查得標廠商的麵包工廠，否則恐讓更多基層國軍官兵吃到衛生堪慮麵包。

陸勤部表示，非常重視官兵膳食衛生，副食品供應是以公開招標，透過嚴謹審核機制，遴選合格廠商，得標後才能簽約供貨，另依約採定期及不定期方式，委由第三方公正單位訪廠稽核，並於每天進貨時抽驗及品質檢查，後續將要求審監單位嚴格把關，確維官兵身體健康。（編輯：李錫璋）1111007