台大校長遴選2輪投票 陳文章、郭大維最後廝殺

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（中央社記者陳至中台北7日電）台灣大學工學院長陳文章今晚當選第13任校長。遴委會經過2輪投票，第一輪對6名候選人分別投推薦、不推薦，陳文章和前代理校長郭大維最高票，第二輪陳文章以過半的13票當選。

台大校長遴選共有6名候選人進入最後階段，遴選委員會是經過2輪投票，第一輪是對每一名候選人個別投「推薦」或「不推薦」。第二輪則是以每名委員圈選一人方式，以獲得過半票數支持者當選校長。

台大遴委會今天的記者會上，並未對外說明兩輪投票個別候選人獲得的票數。但據中央社記者瞭解，第一輪是由陳文章、郭大維獲得的推薦票最多。第二輪一對一，21席遴選委員，每人只能投1票，最終陳文章獲得13票，郭大維獲得8票。

台大遴委會召集人梁賡義表示，這次遴選過程「非常平順」，今天會議下午1時30分召開，先花了一小時討論投票方式，之後就順利完成兩輪投票，「是在非常融洽氣氛下完成」。

台大這次遴選在規定的7個月內完成，今天公告後，就會由校方報請教育部聘任，遴選委員會預計於校長上任後（民國112年1月8日）解散。（編輯：管中維）1111007