國慶連假出遊 台中交通網APP掌握隨時路況

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（中央社記者趙麗妍台中8日電）國慶連假適逢百貨週年慶，為避免受交通壅塞之苦，台中市政府建議民眾可下載「台中交通網APP」，預先查詢掌握即時路況，前往百貨公司也可事先查詢停車場相關資訊。

台中市交通局今天發新聞稿表示，國慶連假市區道路車流量可能與中秋連假相當，出遊及返鄉旅次為大宗，連假期間國道1號、台74線交流道周邊路段及台中市熱門景點商圈易有車多壅塞情況。

交通局長葉昭甫表示，國慶連假3天，預估中部地區於國1台中系統至南屯交流道、台74線快官及霧峰轉國3易湧現車潮，連假第二、三天國1北上台中、大雅、豐原交流道則會出現大量車流。

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他指出，針對國1豐原、大雅、台中、南屯交流道等易塞路段，交通局已與高速公路局協調疏運措施，高公局將每天彈性增加開放國1（豐原至台中路段）路肩行駛時段，並視國道主線與地方道路車流狀況，適時延長國道入口匝道綠燈儀控時間，避免匝道周邊平面道路回堵情形。

葉昭甫說，連假出門前，預先查詢台中交通網APP疏導措施與即時路況，前往百貨公司前也可透過APP查詢停車場相關資訊，如沒有要上國道，建議避開交流道周邊路段，或改搭乘大眾運輸工具。（編輯：李錫璋）1111008