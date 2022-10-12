婦人左眼黑影籠罩 腦下垂體瘤作祟

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67歲蔣姓婦人左眼有黑影籠罩，視力模糊不清，經台中慈濟醫院神經外科醫師林英超（左）檢視，發現頭部中央長腫瘤，圖為婦人術後回診追蹤腦部磁振造影情況。（慈濟醫院提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年10月12日

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（中央社記者趙麗妍台中12日電）67歲蔣姓婦人去年左眼外側出現黑影，今年視力更加模糊不清，就醫發現是「腦下垂體瘤」壓迫視神經造成，後經鼻內視鏡內視鏡腫瘤切除手術，術後婦人視力逐漸恢復。

台中慈濟醫院今天發布新聞稿指出，婦人自述，去年曾在眼科診所治療，點藥水都沒起色，今年3月在家休養，但左眼視力不只沒好轉，一天比一天更模糊。

婦人輾轉到台中慈濟醫院就醫，眼科醫師安排磁振造影，赫然發現婦人頭部中央長腫瘤，轉診神經外科診斷病灶是近4公分的腦下垂體腫瘤，腫瘤壓迫視神經是視力模糊主要原因。

神經外科醫師林英超表示，腦下垂體瘤多半為良性且生長緩慢，婦人的腦下垂體瘤屬於「無功能性」，不會異常分泌荷爾蒙，所以是因為出現頭痛、頭暈、視力缺損等壓迫性症狀才被發現，也是因腫瘤逐漸長大慢慢壓迫左邊視神經才會看不清楚。

林英超與耳鼻喉部主任吳弘斌，合作實施「經鼻內視鏡腫瘤切除手術」，器械通過鼻腔與蝶竇摘除腫瘤，術後體表沒有傷口。婦人經過一個月休養，左眼黑影漸漸消失，視力一天比一天清楚，終於能走出戶外活動。

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林英超指出，經鼻內視鏡手術好處是外觀不留疤痕，對鼻腔內黏膜傷害較少，但腦下垂體周圍含神經和血管，無法百分之百去除腫瘤，病人需每三個月至半年定期回診追蹤，若腫瘤再復發並超過0.5到1公分，可重複實施手術摘除。

醫師補充，腦下垂體瘤一般分為「無功能性」、「功能性」兩類，如是「功能性」腦下垂體腫瘤引起的內分泌異常，會造成女性月經失調與異常乳汁分泌；外觀上手腳變得肥大；它也會影響腎上腺皮質與甲狀腺功能，導致體重的改變、心跳血壓升高等症狀。有以上症狀應立即就醫檢查。（編輯：卞金峰）1111012