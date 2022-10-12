大貓熊團團用藥反應良好 最快18日可見客

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台北市立動物園12日說明大貓熊「團團」病情指出，按檢查結果來看，無法排除炎症和腦部腫瘤可能，需要進持續檢查追蹤，但仍會安排牠回展示場活動。圖為12日午後民眾撐傘在戶外展示區觀賞大貓熊「圓仔」活動。中央社記者鄭清元攝 111年10月12日

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（中央社記者陳昱婷台北12日電）台北市立動物園大貓熊「團團」因癲癇發現腦部病變壞死，園方較懷疑是炎症或腫瘤引起，但考量動物福祉下，暫時以控制癲癇不再發生為主，確認「團團」狀況穩定後，最快18日可讓牠見客。

台北市立動物園今天下午舉辦記者會說明「團團」現況，發言人曹先紹、獸醫室主任賴燕雪、獸醫師鄭秋虹、動物組組長王怡敏、大貓熊館長陳玉燕列席。

曹先紹表示，照養團隊在8月24日發現「團團」出現異常行為，9月初再度觀察到牠嗜睡、走路不穩，有所警覺後開始調閱監視器畫面，發現牠8月23日出現癲癇狀況，時間約3分鐘，8月30日及31日也出現極短暫疑似癲癇。

曹先紹說，動物園接著聯繫台大動物醫院專家，確認儀器尺寸、現場動線、環境清消等後，擇定不影響一般飼主權益的時間，在9月18日安排「團團」接受腦部MRI（磁振造影）及相關檢查，10月1日開始投抗癲癇藥物，10月7日邀集醫療顧問團共同探討病因。

針對「團團」後續照顧及醫療規劃，賴燕雪指出，顧問團會議後排除腦血管病變或常見病原體感染，目前尚未被排除且較懷疑的可能是免疫疾病引起的炎症或是腫瘤。

賴燕雪表示，炎症檢測方法都是透過人類抗體，無法用在動物身上，所以無法追蹤確認這項可能；腫瘤則要做定位採檢，但尚未有針對大貓熊腦部的類似做法。

賴燕雪進一步表示，考量直接採檢可能侵害週邊組織，如果以「團團」現在的生活品質來看，不是一個好的時機點，所以暫時控制癲癇不再發生為主，持續追蹤臨床表現，維護動物福祉。

王怡敏說，照養團隊目前每天給予「團團」5餐，詳細記錄牠的進食量及排泄量，投以抗癲癇藥物的同時調整高血壓用藥，並根據顧問團建議提升蛋白質攝取量，維護良好生活品質。

對於民眾最快何時可以見到「團團」，王怡敏表示，基本觀察期是2週以上，確認牠食慾、精神、行走狀況都穩定後，將依據平常大貓熊使用活動場的排程，最快18日可以讓牠出來活動筋骨。

媒體詢問，中國四川專家是否有提供任何意見。鄭秋虹說，有向全球飼養大貓熊的單位詢問過是否有類似案例，發現各年齡層的個體都曾有發生癲癇案例，但佔比最高的還是老年個體。

鄭秋虹表示，臥龍專家有提供用藥、預後等珍貴資訊，但雙方交流後發現每隻個體的狀況及診斷結果都不太一樣，「團團」跟臥龍遇過的個體不盡相同。

媒體追問，中國近幾年有沒有其他個體曾出現腦部腫瘤。鄭秋虹回應，許多有類似狀況的案例曾做過CT（電腦斷層掃描）、MRI或死亡後解剖，但都沒有腦部病變狀況，目前也無法從任何國際期刊上蒐集到大貓熊腦部腫瘤的資訊。

不過，鄭秋虹指出，臥龍專家有表示，一隻在2020年出現癲癇症狀個體，死後解剖懷疑是長了膠質細胞瘤，但還在查證。（編輯：李亨山）1111012