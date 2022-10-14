結合科技藝術與公益 同志團體推珍奶君NFT

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（中央社記者吳欣紜台北14日電）台灣同志驕傲月，同志團體今天宣布，將攜手Meta推出3D珍奶君NFT，以具有台灣意象的珍珠奶茶為設計理念，結合科技、藝術與公益，邀請大眾以實際行動展現愛與支持。

台灣同志諮詢熱線今天發布新聞稿宣布，去年和Meta共同推出「出櫃夥伴相談室」Messenger聊天機器人，讓同志社群在出櫃的過程得到溫暖的指引與陪伴後，今年也在Meta應援下，推出「Pride@ NFTea」3D珍奶君公益 NFT。

熱線表示，「Pride@ NFTea」以承載台灣意象的珍珠奶茶為設計理念，呼應台灣成為亞洲第1個同性婚姻合法化的國家，不僅推出Instagram AR珍奶君濾鏡，透過臉部追蹤技術唯妙唯肖地呈現出臉部動態表情，讓每個人搖身一變成為「Pride@ NFTea」的友善大使珍奶君，更首次發行304款不同造型的3D珍奶君NFT，代表著LGBTQ+社群多元共榮的生態與願景。

熱線提到，「Pride@ NFTea」將於29日開賣，鼓勵支持者認購NFT後，可在Instagram上一起驕傲地展示NFTea收藏，或在專為此次活動創建的VR虛擬藝廊展間「虛擬傲吧」中盡情展示。

熱線也提到，NFT認購能支持熱線的電話諮詢服務持續在台灣暢通，支持熱線進行全台各地的多元性別教育演講、支持熱線持續供同志父母、青少年同志、老年同志與跨性別等的支持服務，以及推動職場平權友善，讓每個獨特的個體都有機會過得自信又自在。（編輯：陳政偉）1111014