中華電發行海漂魚藝術創作NFT 關懷海廢議題

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（中央社記者吳家豪台北21日電）中華電信繼7月發行100個環保「你有塑嗎？」NFT（非同質化代幣）且迅速完售後，今天宣布限量發行第二波「地方創生X海廢議題」魚類電子圖鑑NFT共30個，販售所得將捐贈關懷海廢議題團體、支持澎湖地方創生產業。

中華電信發布新聞稿表示，發行「5G無塑NFT」除了創造可推廣無塑環保概念的元宇宙外，更重要的是希望藉此募集更多認同中華電信「I環保」倡議的種子會員，透過推廣環保教育、落實環保作為，號召更多民眾攜手邁向「5G無塑、無拘無束」的永續行動。

中華電信指出，第二階段「地方創生X海廢議題」NFT，是與澎湖關心海洋廢棄物問題的在地團體O2 Lab海漂實驗室合作發行，O2 Lab海漂實驗室長期將廢棄物再利用做成藝術品，吸引青年返鄉、協助發展地方創生。

雙方這次合作將澎湖常見30種海漂魚系列圖鑑製成電子檔，限量發行30個NFT，購買者可獲得「虛擬完整版電子圖鑑」及藝術海漂魚實體作品1個，NFT銷售所獲收益也將致贈相關環保團體。（編輯：翟思嘉）1110921