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中華電信發行NFT 提倡無塑環保

2022/7/21 17:13（7/21 17:21 更新）
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中華電信今天攜手合作夥伴啟動第二屆「5G無塑企業志工永續行動」活動，並發行中華電信5G無塑日系列NFT。圖中為中華電信總經理暨中華電信基金會董事長郭水義。中央社記者江明晏攝　111年7月21日
中華電信今天攜手合作夥伴啟動第二屆「5G無塑企業志工永續行動」活動，並發行中華電信5G無塑日系列NFT。圖中為中華電信總經理暨中華電信基金會董事長郭水義。中央社記者江明晏攝　111年7月21日
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（中央社記者江明晏台北21日電）中華電信提倡無塑環保，今天宣布發行5G無塑日系列NFT，強調元宇宙也可以推廣環保概念，銷售收益將致贈相關環保團體 。

中華電信攜手中華電信基金會今天啟動第二屆「5G無塑企業志工永續行動」活動，並發行中華電信5G無塑日系列NFT。中華電信總經理暨中華電信基金會董事長郭水義作為代表，邀請策略合作夥伴紙風車劇團、子公司宏華國際、供應商夥伴台灣諾基亞、台灣愛立信等響應。

中華電表示，今年5G無塑企業志工永續行動同樣設計系列四部曲，內容包括：首部曲「中華電信5G無塑日系列NFT」公益發行及「無塑88」DIY全民線上徵件活動，二部曲「企業志工永續行動培訓」，三部曲結合紙風車劇團透過戲劇推廣環保概念、陪小朋友開心過暑假的「無塑生活節」，以及四部曲全國同步環保日。

郭水義表示，發行中華電信5G無塑日系列NFT，是希望在Web3.0的科技潮流下，搭配線下實體應用宣導，虛實結合打造更多元且全方位的無塑新生活，提升大眾的環保認同，且可積極落實聯合國永續發展目標（SDGs）的第13項氣候行動、第14項保育及維護海洋資源、第15項保育與維設陸地生態，以及第17項促進目標實現的全球夥伴關係等。

中華電信5G無塑日系列NFT發行分兩階段，第一階段限量發行100個NFT、每個新台幣980元，購買者可獲得無塑塑家族（共6個角色）虛擬頭像1個，可以在臉書（Facebook）、Instagram等社群媒體分享自己的無塑主張。北部民眾從今天起至8月21日可在大稻埕無塑販賣機換得環保商品，中南部民眾則可在無塑生活節8月13日台中場、9月3日高雄場持幣兌換環保商品。

第二階段，則與澎湖關心海洋廢棄物問題的在地團體-O2 Lab海漂實驗室合作。O2 Lab長期將廢棄物再利用做成藝術品，吸引青年返鄉、關心地方創生。中華電信與O2 Lab合作，將澎湖常見30種海漂魚系列圖鑑製成電子檔，限量發行30個NFT。

郭水義指出，發行NFT除了強調元宇宙也可以推廣無塑環保概念外，更重要的是募集認同中華電信「I環保」倡議的種子會員；未來在每屆的5G企業志工永續行動規劃時，或籌辦相關環保活動時，都會邀請這些朋友提供建議，讓整個活動的設計更接地氣、更能發揮實效。

中華電NFT銷售所獲收益，將致贈相關環保團體，例如台灣湛藍海洋聯盟、黑潮基金會等；且往後無塑塑家族NFT交易中的每一次購買，都將收益分潤，持續捐助給相關環保團體，達到真正的環保永續理念。（編輯：楊蘭軒）1110721

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