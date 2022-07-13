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「妖果小學」發行NFT 全台7-ELEVEN門市等通路開賣

2022/7/13 13:11
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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）HTC與公視、哇哇科技於VIVERSE推出10款全球限量版「妖果小學」NFT，即日起開賣。高市府表示，正與VIVERSE合作打造更多的元宇宙應用服務，預定10月台灣設計展將展出初步成果。

高雄市政府經發局今天發布新聞稿表示，繼今年初推出動畫電影「妖果小學－水果奶奶的大秘密」後，HTC與公視、哇哇科技再度聯手於VIVERSE推出10款全球限量版妖果小學NFT。

10款全球限量版妖果小學NFT即日起於全台7-ELEVEN門市、ibon線下機台、ibon售票網及Market開賣，另有2款限量紀念款可於7-ELEVEN預購「妖果小學」Nintendo Switch遊戲隨機獲得。

經發局長廖泰翔說，市府自2018年起與HTC合作，招募哇哇科技等新創業者進駐高雄，輔導新創發展；今年再啟動「高雄市地方文化特色整合5G應用與落地計畫」，整合軟硬體、內容、服務等上下游產業，串起跨域創新應用產業鏈，建構標竿示範案例。

廖泰翔並指，目前正與HTC元宇宙平台VIVERSE密切合作，打造更多的元宇宙應用服務，預定在10月「台灣設計展」展出初步成果。

VIVERSE總經理林俊吳表示，水果奶奶透過說故事帶給小朋友歡樂，是推動品格教育的重要推手，期望藉此合作，把水果奶奶的正向影響力帶入VIVERSE，讓妖果小學經典角色在元宇宙時代共存。

哇哇科技表示，哇哇自2019年開始與「妖果小學」合作，今年更推出Nintendo Switch實體遊戲片，結合肢體運動、卡牌蒐集及競賽冒險等多項元素，讓孩子們感受身歷其境的奇幻冒險，現在購買還有機會獲得限量紀念款NFT。（編輯：陳仁華）1110713

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