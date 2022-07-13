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LINE子公司簽3億元投資協議 拓展NFT生態圈

2022/7/13 13:26
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（中央社記者吳家豪台北13日電）通訊軟體LINE透過旗下子公司LINE NEXT打造全球NFT（非同質化代幣）生態圈，今天LINE NEXT宣布與10家合作夥伴簽訂總額約1000萬美元（約新台幣3億元）策略投資協議。

LINE發布新聞稿指出，包括軟銀集團、NAVER、NAVER WEBTOON、NAVER Z、LINE Games、CJ ENM、YG PLUS、新世界集團、Hashed與K Auction在內的10家夥伴，將與LINE NEXT合作推動全球NFT交易平台DOSI上線，提供相關商業資源並發展以各家IP（智慧財產權）內容為主題的NFT項目。

LINE NEXT執行長高永受表示，拓展Web3（第三代網路）生態圈的關鍵是打造符合用戶需求的NFT體驗。LINE NEXT將發行以亞洲內容為主題的NFT，希望在全球點燃新一波亞洲文化熱潮，加速NFT普及。

藉由本次策略投資，LINE NEXT將與內容供應商、發行商、遊戲和娛樂公司攜手合作，打造更平易近人的NFT作品，促進NFT交易平台普及化。合作夥伴將與LINE NEXT一同開發NFT項目，將內容輸出至全球市場，開拓新商機。（編輯：翟思嘉）1110713

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