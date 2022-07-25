台灣大林之晨：集團組合方案搶市 下半年營運續看好

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（中央社記者吳家豪台北25日電）電信業者台灣大哥大總經理林之晨今天表示，下半年台灣大會加速推動3大成長引擎，包括5G、電商及家用寬頻，過去一年這3大成長引擎都穩定輸出，今年下半年持續看好。

他也提到，集團綜效也很重要，台灣大會持續推廣mo幣多、好速成双等組合集團內2到3個產品的方案，讓消費者享有更高的CP值。

台灣大「勇敢追夢5.0」計畫扶植霹靂舞選手孫振及2020年myfone行動創作獎微電影百萬首獎導演李祈悅，推出紀實片「Break the Limit突破高牆」，講述孫振踏上前進巴黎奧運的故事，擔任出品人的林之晨今天出席首映記者會。

林之晨說，希望未來支持更多體育好手，在國際舞台發光發熱。台灣大也會持續透過myfone行動創作獎及勇敢追夢計畫，持續幫助台灣創作人才追逐夢想。台灣大目前一年投資約10到15部電影和劇集，一年投資金額約新台幣1億元到2億元。

媒體詢問下半年iPhone新機能否推升5G滲透率，林之晨回應，如果推出一款CP值超高的iPhone，搭載新晶片、更好的螢幕，但是價格可能跟去年一樣或更低，或許會讓消費者加速採用5G，端看蘋果策略，不過現在沒有相關資訊，還無法判斷。

他也提到，5G開台以來穩定滲透消費者領域，今年下半年仍會維持每個月提升1%左右滲透率的速度。他認為5G開台3到6年後，主要應用領域會聚焦物聯網，預計明後年可以看到相關發展。

媒體提問下半年是否會再加薪，林之晨回應，台灣大先前已公布調薪計畫，隨著畢業季即將到來，也歡迎新鮮人加入。台灣大徵才的絕大多數職位已不講求學歷，而是聚焦「學力」，意思是在快速變化的世界裡，人才應該要持續學習，才能追上或超前時代。

他說，台灣大正在執行「工作社團」，希望員工撥出20%的工作時間到其他部門歷練，如同自己所屬部門是「主修」、其他部門是「輔修」，藉此培養多元且全方位的人才。

媒體追問台灣大比較缺乏哪些人才，林之晨表示，現在最缺資工、電腦科學、數據科學等人才，今年整個集團預計徵才500到1000人。最近台灣大也提出新計畫，讓人才加入台灣大後負責大型專案，透過比較快速的工作環境，能學習更多、更快，即使新鮮人也可享百萬年薪。

針對NFT（非同質化代幣）布局，林之晨說，還在研究當中，目前沒有很明確的主題，NFT與電信或電商業務沒有太多相關，如果有好消息會對外宣布。

談到外資認為台灣大本業競爭力較差，林之晨說，每個分析師都有不同觀點，台灣大不一定完全認同，但會拿來檢視公司，作為改進依據。（編輯：楊凱翔）1110725