遠銀元宇宙體驗 聯手名廚江振誠發88組NFT

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（中央社記者張璦台北4日電）遠東商銀今天宣布，推出財管服務虛實共感元宇宙體驗，在虛擬空間打造宛如走進實體分行般的互動與交流；同時，與國際名廚江振誠聯手，針對高資產家庭客戶，限量發行88組賦能型「傳家NFT」。

遠東國際商業銀行今天舉辦記者會指出，旗下財富管理服務打造實體與虛擬共感的元宇宙沉浸式體驗，滿足客戶多元的理財與生活需求，成為全台灣首家結合元宇宙體驗的銀行。

遠東商銀總經理周添財表示，COVID-19疫情大舉推進台灣金融業數位轉型的發展速度，遠東商銀秉持前瞻性思維轉進元宇宙、跨出了關鍵的一步，就是希望提高客戶優質體驗以及給予創新商業模式，持續在金融科技上突破創新，以打造共感、共榮的網實並進金融平台為願景。

周添財指出，沉浸式體驗已成為數位內容的發展趨勢，預計在2030年時，不論是AI、大數據、元宇宙與雲端運算等技術上將更趨成熟且普及化，遠東商銀有很大的空間可以發揮新創意與相關應用，客戶未來甚至有望在元宇宙空間，體驗虛擬理專等金融服務。

同時，遠東商銀這次跨界與江振誠合作，以他的鑽石手繪稿限量發行88組「傳家NFT」，將賦予限定的高資產家庭客戶，享有「ELITE財富管理貴賓」同等級的禮遇待遇，呼應世代傳承價值。（編輯：趙蔚蘭）1111004