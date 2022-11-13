中華奧會推「眾人之光」NFT 化運動員片刻成永恆

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（中央社記者王寶兒台北13日電）將運動員片刻凝結為永恆，文策院與工研院共同營運的IP內容實驗室，攜手中華奧會，邀請湯智鈞、文姿云、王冠閎等9名國手響應，推出4D NFT「眾人之光」，如虛擬世界「球員卡」。

4D NFT「眾人之光（中華隊團結勇恆版）」現於2022 TCCF未來內容展展出，11日啟售，扣除成本後的收益，將運用於推廣運動科學作公益使用。今天IP內容實驗室製作人陳煒翰、未來式互動藝術公司導演任偉強、IP內容實驗室技術總監呂坤憲也以「眾人之光」為主題展開對談。

任偉強於製作「眾人之光」計畫中擔任導演，他說，導演要主導演員演出，但此次拍攝對象是運動員，他請運動員們做的並不是演出，而是去呈現最熟悉、最自然的動作，「溝通過程我們就是強調自然。」

「眾人之光」響應國手包含射箭運動員湯智鈞、空手道運動員文姿云、游泳運動員王冠閎、拳擊運動員林郁婷、羽球運動員王子維、女子雪橇運動員林欣蓉、舉重運動員方莞靈、跨欄運動員謝喜恩及射擊運動員楊昆弼。

任偉強表示，他共列出4種動作請運動員們呈現，包含覺得自己最有氣勢與自信的動作、最能代表自己的招牌動作、運動生涯最有張力的決勝瞬間、贏下賽事的獲勝時刻。

「很重要的是『重現』，那是他們選手生涯非常重要的時刻。」任偉強說，如果能將選手們的瞬間保存下來，那會非常有價值，「讓資產保存進一步能數位典藏，永久存在區塊鏈上，收藏家可以翻轉、放大來互動，就像自己專屬的經典收藏卡。」

值得一提的是，「眾人之光」是透過無穿戴式動態捕捉系統進行4DViews技術產製而成。呂坤憲表示，現今動態捕捉技術多元，常見技術上可分為光學式動態捕捉及慣性式動態捕捉，兩者皆要配合穿著動態捕捉配件，隨技術漸漸發展，不須穿戴任何裝置的動態捕捉系統也漸漸興盛。

呂坤憲舉例，像是此次「眾人之光」就是利用32台攝影機以不同視角拍攝，並透過後製產出360度動態3D模型，還能計算出運動角度、速度等數值給運動員參考。（編輯：陳政偉）1111113