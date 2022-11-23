麥當勞首度跨足生成藝術 推NFT級愛心雲端捐

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（中央社記者余曉涵台北23日電）麥當勞今天表示，攜手數位藝壇「台灣之光」吳哲宇，以生成藝術共同打造NFT等級「愛心雲端捐」個性潮圖，讓民眾消費時都可透過愛心條碼捐贈發票予麥當勞叔叔之家慈善基金會。

根據「Z世代公益行為調查」，Z世代平均一年進行18.7次公益行為，逾4成願意捐發票做公益（44.2%），關注對象以兒童名列第二（41.2%），並認為做公益是生活中舉手之勞，簡單便利的管道，更能帶起公益行動。

台灣麥當勞今天發布新聞稿表示，首度跨足生成藝術，與全球數位藝壇台灣之光、新媒體藝術家吳哲宇合作，其作品在NFT藝術圈估值超過新台幣億元，成為紐約數位藝壇的新星。

麥當勞說，這次合作透過數位程式碼演算生成圖像，以「微小也能偉大」的理念融入「生成藝術」，將其藝術作品結合「麥當勞叔叔之家慈善基金會」雲端發票捐贈條碼，跨越科技藩籬，個性潮圖成為引領時尚潮流的公益作品。

麥當勞說，推出「愛心特快車」、「有愛大力量」、「暖心大城市」3個系列、共計15款NFT等級個性潮圖，可透過麥當勞官網下載，象徵用愛串連穿梭城市間的軌道列車，將數位程式碼融入溫暖元素，成為公益新媒介，吸引數位原生世代參與公益，以簡單、便利、即時的發票雲端捐贈，將全台各地的愛心傳遞給遠地就醫兒童家庭。

「麥當勞叔叔之家慈善基金會」成立25年，每年可提供1萬2775個日房數，透過醫院社工轉介入住，為遠地就醫兒童家庭提供「出門在外的家」；透過免費住宿與關懷服務，成為跨區遠地就醫的兒童家庭安心休息地方。

麥當勞指出，消費時出示手機上的個性潮圖，經掃碼機掃描，或可至全台麥當勞餐廳自動點餐機購餐，於「電子發票類型」頁面的「愛心捐贈」點選「麥當勞叔叔之家」，即完成雲端發票捐贈。（編輯：張芷瑄）1111123