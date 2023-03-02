指涉連千毅用嘴巴幫受刑人排毒 網紅「勾惡」起訴

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（中央社記者高華謙新北2日電）直播主連千毅提告網紅「勾惡」妨害名譽、恐嚇，另告發冒充警察，新北檢今天僅依加重誹謗罪起訴「勾惡」指涉連千毅用嘴巴幫受刑人排毒部分，其餘罪嫌如「勾惡」指連千毅透過NFT詐騙等都不起訴。

連千毅指控，網紅「勾起你心中的惡」（勾惡）指他透過NFT（非同質化代幣）詐騙粉絲，還在社群網站臉書（Facebook）粉專「勾起你心中的惡」指涉他曾入監並幫其他受刑人口交，足以減損他的社會評價，去年提告「勾惡」妨害名譽。

另外，連千毅也不滿「勾惡」宣稱「08就把連千毅撈起來滴水」等恫嚇言語，因此提起恐嚇危害安全罪告訴，另告發「勾惡」2017年涉假冒警察身分上節目，談論刑案偵辦過程。

在NFT詐騙部分，由於連千毅已在去年11月當庭撤告，檢方不起訴。

至於「勾惡」在臉書指「大家都知道的事情，千億龜白嫩嫩，在監獄裡面專門幫很多受刑人用嘴巴排毒，所以千億龜才會認識這麼多人，他真的很『吃得開』你們知道吧」等文字，涉嫌影射連千毅為其他受刑人口交，檢方認定足以減損連千毅社會評價，依加重誹謗罪起訴。

另外，「08就把連千毅撈起來滴水」是否有要修理、讓連千毅死亡的意思，「勾惡」在偵訊中否認有恐嚇意圖，僅稱是指希望連千毅能夠受到司法審判。

檢方認為，以「撈起來滴水」詞義來看，或許有讓人聯想到「吊起來打」「綁起來修理」的意思，但這仍屬個人對詞語的主觀感受與認知，「勾惡」並未具體或暗示要如何傷害連千毅，難認達恐嚇危害安全的程度，因此不起訴。

在「勾惡」是否冒用警察身分方面，檢方調查，勾惡在節目中穿著便服，坐在貼有「警察」名牌後方，但在訪談中沒提到服務單位與職稱，且「警察」名牌非特定官銜，只是職業領域泛稱，堪認「勾惡」是配合節目效果演出，沒有冒用公務員服飾、徽章意圖或行為，不起訴處分。（編輯：張銘坤）1120302