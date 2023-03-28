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創造智能與三立合作發行NFT 首創影視娛樂通行證

2023/3/28 16:51（3/28 22:06 更新）
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科技行銷公司創造智能執行長林慧珍（前排右2）28日宣布與三立集團合作，預計發行3000張灣島樂園NFT（非同質化代幣），持有者將有更多機會參與三立集團相關娛樂項目。中央社記者吳家豪攝 112年3月28日
科技行銷公司創造智能執行長林慧珍（前排右2）28日宣布與三立集團合作，預計發行3000張灣島樂園NFT（非同質化代幣），持有者將有更多機會參與三立集團相關娛樂項目。中央社記者吳家豪攝 112年3月28日
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（中央社記者吳家豪台北28日電）科技行銷公司創造智能今天宣布與三立集團合作，預計發行3000張灣島樂園NFT（非同質化代幣），持有者將有更多機會參與三立集團相關娛樂項目，為台灣史上首創影視娛樂通行證。

創造智能發布新聞稿指出，灣島樂園NFT設計涵蓋奇幻動物、夜市怪獸、妖魔鬼怪、島嶼傳奇、滿天神佛、婚姻平權等6大主題，以台灣島嶼為基底，加上趣味的插畫風格，表現出專屬於台灣的多元文化特色及人情味。首波3000張NFT將以盲盒形式推出。

創造智能執行長林慧珍表示，與三立集團合作推出以區塊鏈技術為基礎的灣島樂園NFT，除了讓觀眾和粉絲可以持有極富台灣特色的NFT外，更能同時享有一系列的「影視賦能」。

她預告，灣島樂園生態系將於6月中旬推出全新的妖獸養成平台，屆時擁有灣島樂園NFT的用戶就能進入。

對於NFT的流通性與保值，創造智能此次與NFT平台CHABEL合作，使用者可以在CHABEL平台質押NFT，避免當NFT流動性枯竭時產生有行無市的風險，最終目標是讓企業和品牌的NFT產生明確價值，幫助使用者保值。（編輯：林淑媛）1120328

#三立集團
#灣島樂園
#林慧珍
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