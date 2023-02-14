Past Post利用NFT技術預錄遺言 用戶可活著交代身後事

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墨西哥一款應用程式Past Post可以預錄遺言、儲存訊息，讓用戶能在過世後，把想說的話分享給至親好友。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社墨西哥市13日綜合外電報導）一款能預錄遺言、儲存訊息的應用程式（App）在墨西哥問世，這款應用程式使用NFT技術，能讓用戶在過世後，把想說的話分享給至親好友。

法新社報導，這款應用程式Past Post創作者法瑞爾（Miguel Farrell）說：「墨西哥人笑看生死，但真要談論死亡，仍是難事。」

他告訴法新社，這款應用程式「能讓你為最不經意時來到的此刻，留下自己的東西」。

雖然墨西哥人會在每年的亡靈節開心收下寫有自己名字的骷髏頭糖禮物，但他們往往不太願意討論這個議題，特別是遺產繼承問題。

舉例來說，一個身體健康的父親可預先錄下祝賀訊息，讓他的孩子們在多年後畢業、倘若父親屆時已不在人世時，能聽到父親的祝賀。

這款應用程式能讓用戶針對辦理葬禮的偏好，或是銀行帳戶和社交媒體帳號的管理事務留下指示。

Past Post以「非同質化代幣」（ NFT NFT是什麼？ 非同質化代幣Non-Fungible Token，簡稱NFT。是區塊鏈的數據單位。每個代幣代表一筆數位資料，可以是畫作、音檔、影片、遊戲中的項目或其他形式的創意作品。

作品上架後可以無限複製，買家將拿到所有權證明並透過區塊鏈追蹤代幣，但不能獨占原始作品。

比特幣、以太幣等加密貨幣對NFT使用定義都有各自設有標準。 資料來源：維基百科 看更多 關閉 ）形式保存這些內容。NFT是一種比特幣（Bitcoin）等加密貨幣背後所使用、利用 區塊鏈 什麼是區塊鏈？ 區塊鏈是共用的不可變分類帳，每一個區塊包含了前一個區塊的加密、相應時間戳記以及交易資料，這樣的設計使內容難以篡改。

當每一筆交易發生時，它會編寫成數位資料區塊，並獲得唯一簽署或識別。每一區塊的前後都會連接另一個區塊，形成不可逆不可變之鏈。

區塊鏈技術最大的應用是數位貨幣，如比特幣。在比特幣體系中，比特幣位址相當於帳戶，比特幣數量相當於金額，區塊鏈則是用於記帳的公共帳簿。 看更多 關閉 技術的數位所有權證明。

根據墨西哥市公證人協會說法，法瑞爾強調，這款年費19美元（約新台幣574元）的應用程式無法取代絕大多數墨西哥人都沒有立下的遺囑。

法瑞爾說，這些內容「雖不具法律價值，卻擁有非常重要的象徵意義」。（譯者：李佩珊/核稿：楊昭彥）1120214