土耳其台灣中心結合科技及人道 推公益NFT

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台灣中心近期第2期工程完工，總計52個單元將分別用於緊急安置、教育、工作坊，提供飽受戰火之苦的難民一個安居且能夠自食其力的場域。（台灣中心提供）中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡傳真 111年11月15日

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡15日專電）位於土耳其、敘利亞邊境的台灣中心與台灣企業合作，於今年底試行以智能合約記錄每筆小額捐款去向，並將回贈參與民眾由台灣中心授權的獨家NFT，讓捐款「資訊上鏈」，即時提供資金流向與活動進度。

「台灣－雷伊漢勒世界公民中心」（下稱台灣中心）由中華民國政府出資在土耳其南疆成立。台灣中心今天透過新聞稿表示，區塊鏈與加密貨幣技術，不僅在俄烏戰爭中協助烏克蘭政府募得資金，聯合國兒童基金會（UNICEF）早在2019年成立相關基金，促使永續發展目標能更好地應用在各個場景，例如捐款管理及追蹤紀錄專案項目。

台灣中心說，無獨有偶，由台灣政府與民間合力出資、在台灣建築學者裘振宇規劃與經營下，台灣中心於2022年夏季完成主體建築工程，全面服務大量敘利亞難民與土耳其居民。

台灣中心不光是雷伊漢勒市最大的公共建築群、土耳其境內第一座針對敘利亞難民危機所興建的居民活動中心，更有機會成為全球第一座將區塊鏈技術應用於國際人道救援的複合式難民中心。

裘振宇指出，對於來自世界各地的善款，每一分錢都必須以最謹慎且嚴肅的態度來使用，如果創新的數位科技能夠增加人道救援行動的透明度，促進捐贈的便利性，建立客觀與健全的監督機制，同時連結更多不同領域的社會大眾，在符合所有規範的前提下，自然是一件十分值得嘗試的事。

他表示，如何將區塊鏈技術與人道救援結合，仍處於發展中階段。與台灣中心締結合作關係的「在一起管顧科技」股份有限公司董事長薛煒立則提及，新興科技可以被炒作，但也可以被用於支持有意義的事。

裘振宇說，雙邊團隊經過充分的溝通後，將於今年底試行以智能合約記錄每筆小額捐款的去向。未來更可以針對不同的難民援助專案，設計不同的NFT（非同質化代幣）與互動式體驗，讓大眾不只是捐款者，更能夠真正參與整個過程。

他說，也因為區塊鏈技術與人道救援結合，台灣中心將成為一個真正意義上的國際平台，讓來自全球各地的資源，藉由台灣人之手，幫助到世界上最需要幫助的人。

土耳其雷伊漢勒市市長哈吉歐魯（Mehmet Hacıoğlu）除了感謝台灣中心以及這幾年台灣各界的支持外，對於區塊鏈技術與NFT結合公益勸募的想法，表示將大力支持。

哈吉歐魯說：「如果數位科技能夠使人道救援公開透明，讓更多人願意提供資源幫助我們回應難民問題，我將非常期待。」

哈吉歐魯也接受裘振宇與台灣各界之邀，將於12月初訪台，親自對所有幫助過台灣中心的人，表示由衷的感謝與祝福，「因為來自於台灣的善意與善舉，讓這個充滿戰爭與苦難的世界有所不同」。（編輯：周永捷）1111115