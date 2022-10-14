世新大學66週年校慶 曾國城等28人獲傑出校友

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（中央社記者陳至中台北14日電）世新大學將於15日舉辦66週年校慶，預計頒發28名傑出校友，獲獎者包括電視主持人曾國城、導播李麗芳、導演曹瑞原等，也包括多名傳播、工商界人士。

世新大學今天發出新聞稿，明天下午將舉辦校慶慶祝大會與第6屆傑出校友頒獎典禮，由5度獲得金鐘獎肯定的曾國城擔任典禮主持人，他同時也會接受「傑出校友」的表揚。

曾國城透過世新校方表示，很榮幸獲得傑出校友，相信求新求變的世新大學，能為每一名有目標、有理想的學生，掌握水平之上的能力，並有機會改變產業、改變世界，跟他一起喊出「我世新我驕傲」。

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世新大學第6屆傑出校友共28人，涵蓋學術、傳播、文藝體育、社會服務、工商等多元領域。許多人都曾獲得「三金」肯定，例如導播李麗芳、導演曹瑞原。也包含多名媒體界人士，如華視新聞台長陳雅琳、台視總經理周法勛、全國廣播電台總經理林俊杰、非凡電視台主播賴家瑩等。

世新大學指出，校慶預計會有超過300名校友返校，將安排「賞今團」參觀智能攝製基地、影音播客直播間等新穎設施，「懷舊團」巡禮校園、舍我紀念館重溫青春記憶。頒獎典禮也有網路轉播，與海內外校友、師生一同歡慶。完整傑出校友名單可參考世新大學網站。（編輯：張芷瑄）1111014